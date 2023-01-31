«Ирвин 2» поставит «Апбрави» для «Круга добра» на 26% ниже стоимости контракта

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги двух аукционов на закупку ЛП «Апбрави» (мнн селексипаг) для фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Соответствующее сообщение размещено на портале zakupki.gov.ru.

На участие в аукционах было подано по две заявки. Победителем признана компания «Ирвин 2», которая предложила снижение цены контракта на 26,03% в одном аукционе и на 26,89% – в другом. Другие претенденты предложили снижение на 25,53 и 26,39% соответственно.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Цена закупки, руб. Поставщик 1 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 2400,00 3133,57 7 520 568,00 5 562 397,15 (-26,03%) ООО «Ирвин 2» 2 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 540,00 3283,33 1 772 998,20 1 296 135 (-26,89%) ООО «Ирвин 2»

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