«Ирвин 2» поставит «Апбрави» для «Круга добра» на 26% ниже стоимости контракта

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги двух аукционов на закупку ЛП «Апбрави» (мнн селексипаг) для фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Соответствующее сообщение размещено на портале zakupki.gov.ru.
На участие в аукционах было подано по две заявки. Победителем признана компания «Ирвин 2», которая предложила снижение цены контракта на 26,03% в одном аукционе и на 26,89% – в другом. Другие претенденты предложили снижение на 25,53 и 26,39% соответственно.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Цена закупки, руб.
|Поставщик
|1
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|2400,00
|3133,57
|7 520 568,00
|5 562 397,15 (-26,03%)
|ООО «Ирвин 2»
|2
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|540,00
|3283,33
|1 772 998,20
|1 296 135 (-26,89%)
|ООО «Ирвин 2»