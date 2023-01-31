Olympus остается на российском рынке, несмотря на санкции японского правительства

Поставщик медицинского оборудования Olympus получил официальное подтверждение от штаб-квартиры корпорации, что новый пакет санкций не повлияет на дальнейшее ведение медицинского бизнеса российского подразделения на территории РФ.

27 января Япония ввела новый пакет санкций, который включает в себя запрет экспорта радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов на территорию России. Всего в списке более 80 наименований ограничительных мер, которые вступают в силу с 3 февраля.

Под запреты подпадают медицинские изделия, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев и т. д. При этом из сообщения следует, что ограничения на экспорт в Россию медицинских изделий, оборудования и компонентов вакцин касаются только продукции военного назначения.

Московский офис Olympus сообщил, что штаб-квартира компании в Токио разрешила российскому представительству продолжать свою деятельность на территории России, и также добавил, что новый пакет санкций не повлияет на дальнейшее ведение медицинского бизнеса в стране.