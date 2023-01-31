El Pais: ЕС столкнулся с самыми серьезными сбоями в поставках антибиотиков за десятилетия

Проблемы с поставками антибиотиков в Европе, в особенности с педиатрическими формами амоксициллина, вынуждают Европу принять беспрецедентные меры, такие как лечение детей антибиотиками для взрослых. Это необходимый шаг, чтобы обезопасить бесперебойность цепочки поставок и гарантировать пациентам доступ к противомикробным препаратам.

23 ноября Министерство здравоохранения Испании разрешило аптекам продавать родителям антибиотики для взрослых – амоксициллин по 500 мг, чтобы затем делить таблетки и таким образом получать необходимые 250-миллиграммовые дозы для детей.

«Это трудные месяцы со значительными проблемами с поставками, – отметил вице-президент испанского Генерального совета фармацевтических школ Хуан Педро Рискес. – Работа фармацевтов важна для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления семьям достоверной информации о том, как вести лечение несовершеннолетних».

Кристина Кальво Рей, председатель Испанского общества детских инфекционных заболеваний, заявила: «Отсутствуют самые важные лекарственные формы для детей раннего возраста, особенно для тех, кто принимает ЛС в виде сиропа. Им трудно дать другие виды лекарств, такие как таблетки. Это может привести к ошибкам в терапии и даже к использованию не самых подходящих антибиотиков. Проблемы были не только с амоксициллином, но и с другими препаратами, такими как цефадроксил, очень важный при кожных и костно-суставных инфекциях. Для ее решения нам пришлось прибегнуть к антибиотикам более широкого спектра действия, которые способствуют повышению устойчивости к противомикробным препаратам».

По данным IQVIA, ранее в Испании продажи амоксициллина с клавулановой кислотой выросли почти на 50%. В январе и феврале продавалось чуть более 600 тысяч единиц в месяц, в марте произошел отскок, и они оставались относительно стабильными до сентября, когда начался устойчивый рост продаж, который в декабре 2022-го достиг почти 900 тысяч единиц. Сектор не смог покрыть это увеличение с октября по ноябрь, когда возникают самые серьезные проблемы.

Как пояснила консультант, специализирующаяся на доступе к лекарствам, Белен Таррафета, мировое производство большинства медикаментов прямо или косвенно зависит от Китая или Индии, поскольку оттуда импортируется почти готовое лекарство и расфасовывается в Европе, а также потому, что в КНР и Индии закупается необходимое сырье.

«Европа находится в ключевом моменте адаптации. Политика экономии и поиск конкурентных преимуществ компаниями привели к тому, что большая часть производства была перенесена в Азию. Это то, что работало годами, но оставляет нас беззащитными перед лицом любого возникающего кризиса», – резюмирует Хосе Гарсия Карраско, бывший руководитель Norgine в Испании и Португалии.