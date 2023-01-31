Минпромторг расширил перечень фармпродукции для господдержки

Минпромторг включил в перечень продукции фармацевтической и медицинской промышленности для получения субсидий новые позиции. Господдержку можно получить на их производство по программам повышения конкурентоспособности и сертификации на внешних рынках.

Обновлен перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Минюст опубликовал 23 января соответствующий приказ Минпромторга № 5253 от 15.12.2022. Документ вступает в силу с 1 февраля.

Новый список заменит перечень, утвержденный приказом Минпромторга № 2095 от 02.07.2020. В частности, расширяется список категорий товаров для химической, фармацевтической и других отраслей промышленности.

Например, в список включены поливитамины и витамины, косметика, средства для гигиены полости рта, мыла и т.д.

Производители товаров из перечня могут получить субсидии по различным госпрограммам. В частности, на строительство заводов и другие инвестпроекты в рамках госпрограммы повышения конкурентоспособности. Экспортеры также могут получить субсидию на сертификацию и регистрацию продукции из списка на зарубежных рынках.

Недавно правительство расширило условия для продления сроков реализации субсидированных проектов в фармпромышленности, в том числе программ повышения конкурентоспособности и развития мед- и фармпромышленности. К санкциям для применения льготных условий добавилась мобилизация.

Фото: zinkevych/www.freepik.com

Таисия Кубрина

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