Pfizer ответила на обвинения в искусственном выведении вирусов

Pfizer сообщила, что в ходе разработки вакцины против COVID-19 она не проводила исследований, связанных с «направленной эволюцией» вируса или приобретением им каких-либо новых особенностей.

В то же время компания отмечает, что проводила испытания, в процессе которых «исходный вирус SARS-CoV-2 использовался для экспрессии шиповидного белка из новых вариантов [коронавируса], вызывающих озабоченность». По данным Pfizer, без таких исследований не получится проверить эффективность вакцины против новых разновидностей коронавируса.

Также Pfizer заявила, что изучает устойчивые мутации, который вирус может вырабатывать против одного из компонентов препарата Paxlovid под названием нирматрелвир. Для этого компания использует компьютерные симуляции, но также подвергает мутациям основную протеазу — не переносящую инфекцию часть вируса.

В некоторых случаях компания действительно создает новые вирусы. Это происходит, если у исходного варианта нет новых мутаций, которые меняют его функции, и тогда Pfizer может добавить их, чтобы «оценить противовирусную активность в клетках».

Кроме того, в защищенных лабораториях Pfizer проводятся эксперименты с зараженными COVID-19 клетками. Компания пытается выяснить, может ли главная протеаза мутировать и привести к образованию устойчивых вариантов вируса.

Pfizer заявляет, что «такие исследования запрашивают регулирующие органы США и всего мира для всех противовирусных продуктов» и что их проводят «многие компании и академические учреждения» в разных странах.

Николай Соколов

pharmvestnik