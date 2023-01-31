Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины с новым названием

Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию «Гам-КОВИД-Вак-Д», двухкомпонентную векторную вакцину в виде раствора для внутримышечного введения.

В ГРЛС появилась запись о заявке на получение регистрации препарата «Гам-КОВИД-Вак-Д». Заявку от 19.01.2023 года подал разработчик препарата — Центр им. Гамалеи.

Вакцина состоит из двух компонентов по 0,5 мл/доза каждый и сроком годности 15 месяцев. Информацию об исследовании препарата с названием «Гам-КОВИД-Вак-Д» в реестре КИ найти не удалось.

Что именно зашифровано под буквой «Д» в названии очередного «Спутника», пока неизвестно. «ФВ» направил запрос в Минздрав и Центр Гамалеи.

В 2021 году в России была зарегистрирована вакцина для подростков от 12 лет «Гам-КОВИД-Вак-М». В 2022 году препарат поступил на российский рынок. «Гам-КОВИД-Вак-М» — это та же самая двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» для лиц старше 18 лет, но в меньшей концентрации: одна пятая часть от взрослой, утверждают разработчики. Рабочим названием вакцины стало «Спутник М». Возможно, теперь речь идет о версии для детей.

В январе 2022 года Центр им. Гамалеи получил разрешение на три фазы клинического исследования (КИ) вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики COVID-19 у детей, писал «ФВ». По словам директора центра Александра Гинцбурга, концентрация вакцины для детей может быть в 10 раз слабее по сравнению с исходным препаратом для взрослых «Спутник V». Рабочее название препарата на тот момент было «Спутник 2М».

Также в сентябре 2022 года стало известно о производстве вакцины против вариантов «Дельта» и «Омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «Омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1, писал «ФВ».

Фото: freepik.com

Вероника Догузова

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