В российском подразделении Fresenius Medical Care сменился гендиректор

Николай Капустин занял должность гендиректора и главы коммерческих операций FMC в России с 1 января 2023 года. Изменения в ЕГРЮЛ о смене гендиректора российского бизнеса – АО «Фрезениус СП» – внесены 26 января 2023 года. Неделей ранее Николай Капустин возглавил еще одну компанию, входящую в контур FMC в России, – ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг».

Капустин работает в FMC с 2010 года, сначала он был в должности аналитика, в разное время работал менеджером по продажам в России, Казахстане и EEMEA (Восточная Европа, Россия, Ближний Восток и Африка). В декабре 2019 года он стал директором по продажам FMC в России и странах СНГ.

Предыдущий директор Алексей Мягков возглавлял FMC в России с 2005 года. «После более чем 30 лет работы в компании генеральный директор АО «Фрезениус СП» Алексей Мягков принял решение выйти на пенсию», – рассказали Vademecum в российском представительстве компании.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Фрезениус СП» на 100% принадлежит немецкой Fresenius Medical Care. В 2021 году выручка компании составила 6,907 млрд рублей, чистая прибыль – 297,3 млн рублей. Немецкая компания также владеет заводом «Фрерус» в Дубне и выступает учредителем другой холдинговой компании – ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». Выручка последней в 2021 году составила 1,483 млрд рублей, чистая прибыль – 163,4 млн рублей.

Fresenius Medical Care выступает оператором поставки решений для пациентов с заболеваниями почек. Через свою сеть из 4 153 диализных клиник Fresenius Medical Care предоставляет процедуры диализа приблизительно для 345 тысяч пациентов по всему миру, а всего медуслуги с помощью решений компании получают 3,8 млн пациентов.

По состоянию на январь 2023 года FMC управляет 96 диализными центрами в 36 регионах России, в которых проходят процедуры более 8 тысяч пациентов (крупнейшие операторы диализных центров – ООО «Фрезениус Нефрокеа» и ООО «Центр Диализа»). Компания также выступает вендором оборудования и расходных материалов для гемодиализа, клиентами компании выступают более 300 клиник в России.

В декабре 2022 года сменился гендиректор глобальной Fresenius Medical Care – им стала финансовый директор компании Хелен Гиза. Предыдущий директор Карла Кривет проработала на своем посту полгода и покинула компанию из-за «стратегических разногласий».

UPD: в новость от 30 января 2023 года внесены изменения в связи с получением комментария FMC о причине смены гендиректора.

Фото: freseniusmedicalcare.ru



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