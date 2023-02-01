Компания «Рафарма» расширяет портфель иммунодепрессантов

«Рафарма» выводит на отечественный рынок лекарственный препарат Ландотекс® (МНН леналидомид). Ландотекс® является российским дженериком оригинального препарата леналидомида, но не уступает западному аналогу по качеству и доступнее экономически. В РФ препарат включен и закупается по госпрограмме «14 ВЗН».

Он применяется у взрослых при множественной миеломе, миелодиспластических синдромах, фолликулярной лимфоме, лимфоме из клеток мантийной зоны или маргинальной зоны.

Компания «Рафарма» уделяет пристальное внимание качеству выпускаемой продукции, обладает собственным фармацевтическим комплексом, спроектированным и построенным в соответствии с требованиями GMP Евросоюза.

Стремясь повысить доступность лекарственных средств для пациентов вне зависимости от их дохода, компания активно поддерживает развитие российского здравоохранения.

gxpnews