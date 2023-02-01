Все подробности скандала вокруг Pfizer и «направленной эволюции» коронавируса

В конце января ультраправая американская активистская организация Project Veritas на своем сайте опубликовала видео, в котором предполагаемый сотрудник Pfizer Джордон Тристон Уокер рассказал, что компания занимается «направленной эволюцией» коронавируса для продолжения получения прибыли от вакцины. Ролик вызвал шквал обсуждений в твиттере и привлек внимание американских регуляторов. Отражает ли он реальные намерения фармкомпании?

В видеоролике, опубликованном 25 января, предполагаемый топ-менеджер Pfizer Джордон Тристон Уокер утверждает, что корпорация в данный момент занимается «мутированием коронавируса», для того чтобы иметь возможность заранее подготовить новую версию вакцины и заработать на ее продажах. Как можно судить из содержания ролика, Project Veritas вел запись с представителем компании при помощи скрытой камеры и без его ведома.

На видео Уокер утверждает, что «разработка» новой версии вируса ведется путем намеренного заражения обезьян с целью дальнейшего «сбора серийных образцов вируса». «За этим процессом нужно тщательно следить, так как вирус быстро распространяется. Я подозреваю, что именно так все и зародилось в Ухани. Вирус не появился из ниоткуда, это ложь», – рассуждает Джордон Уокер на видео. Он также добавляет, что компания не намерена ускорять процесс, так как опасается утечки вируса и повторения опыта распространения дельта-штамма и омикрон-штамма. Как утверждает Уокер, у больших фармацевтических производителей и правительственных чиновников, таких как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), есть взаимные интересы, и это не в интересах пациентов. «Big Pharma – это вращающаяся дверь для всех государственных чиновников», – добавил Уокер.

Видеоролик получил широкое распространение в твиттере: за сутки его посмотрело 12 млн человек, и уже 26 января телеканал Fox News опубликовал сюжет, в котором говорилось, что действия Pfizer могут вызвать новую пандемию и убить миллионы людей. «То, что вы видите в оборонной промышленности с генералами из Пентагона, происходит и в фармацевтике. Регуляторы надеются разбогатеть, и это правда, и ни один руководитель фармацевтической компании никогда раньше не был заснят на камеру, говоря это. Это не ложь. Это самая правдивая вещь, которую когда-либо говорили в Вашингтоне, округ Колумбия», – заявил в эфире ведущий Fox News Такер Карлсон.

Однако спустя два дня другие американские издания заявили, что ролик Project Veritas является поддельным. The Daily Wire усомнилась в компетентности Уокера, так как на видео сам он утверждал, что не имеет научного опыта, пришел из сферы консалтинга и является подрядчиком Pfizer. The Daily Wire попыталась уточнить статус Уокера, запросив комментарий у Pfizer, а также у двух фирм – Boston Consulting Group (BCG) и IQVIA (ранее QuintilesIMS), в которых он также работал, по утверждению Project Veritas. Представитель BCG подтвердил, что Уокер «недолго» работал в фирме, но ушел в июне 2021 года и с тех пор не имел отношения к BCG. IQVIA и Pfizer на запросы журналистов не ответили.

После этого Forbes опубликовал детальное расследование ситуации вокруг видеоролика, в котором сообщил, что даже беглый поиск данных в Google о Уокере не выявил ни одного законного источника, который мог бы подтвердить имя и должность этого человека. «Это видео на самом деле ничего не доказало и даже не содержало веских доказательств. Конечно, журналисты хотели бы услышать больше об Уокере, если это действительно его имя, и о том, чем же занимается Pfizer», – писал Forbes.

Заявление Уокера заинтересовало не только СМИ и социальные сети, но и государственных чиновников. Так, 27 января сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио отправил официальное письмо на имя Альберта Бурла, главного исполнительного директора Pfizer, с требованием прояснить сообщение Project Veritas. «Если утверждения, изложенные в видео, верны, то это значит, что Pfizer поставил свое стремление к прибыли выше заботы о национальном и глобальном здравоохранении и должен нести за это ответственность», – заявил сенатор в своем обращении. Помимо этого, письмо сенатора содержало шесть вопросов, касающихся возможных исследований фармкомпании, направленных на намеренное мутирование вируса, и общения с госрегуляторами по поводу этих лабораторных исследований.

В ответ на запрос сенатора Pfizer в тот же день в 8 вечера наконец выпустил заявление, в котором отрицал проведение разработок, направленных на намеренное мутирование вируса. Однако компания сообщила, что провела исследование, в котором исходный вирус SARS-CoV-2 использовался для экспрессии шиповидного белка из новых штаммов, и это вызывает обеспокоенность ученых.

«Это исследование дает нам возможность быстро оценить способность вакцины индуцировать антитела, которые нейтрализуют вновь выявленный вариант вируса. При естественно развивающемся вирусе важно регулярно оценивать активность противовирусного препарата. Большая часть этой работы проводится с использованием компьютерного моделирования или мутаций основной протеазы – неинфекционной части вируса. Мы публикуем данные исследований через рецензируемые научные журналы и используем их в качестве одного из шагов, чтобы определить, требуется ли обновление вакцины», – говорится в сообщении. В Pfizer также подчеркнули, что приоритетом компании является прозрачность в работе, а все ее усилия направлены исключительно на то, чтобы «облегчить разрушительное бремя этой болезни».

gxpnews