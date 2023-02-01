Минздрав РФ расширил показания к применению для препарата «Рисдиплам»

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило расширение показания к применению препарата «Рисдиплам» (торговое наименование «Эврисди»), включив младенцев в возрасте до двух месяцев со СМА. Таким образом, ЛП одобрен в России для лечения СМА у младенцев, детей и взрослых всех возрастов.

Компания Roche объявила о том, что 12 января 2023 года Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило расширение показания к применению препарата «Рисдиплам», включив младенцев в возрасте до двух месяцев со спинальной мышечной атрофией. Одобрение основано на результатах промежуточного анализа данных, полученных в исследовании RAINBOWFISH. Оно оценило эффективность и безопасность препарата «Рисдиплам» и продемонстрировало, что младенцы без симптомов заболевания, получавшие лечение препаратом, достигли ключевых двигательных навыков, таких как способность сидеть, стоять, самостоятельно ходить или подпрыгивать, после 12 месяцев лечения.

«Рисдиплам» одобрен в 81 стране, включая РФ, а еще в 27 странах регистрационное досье на препарат находится на рассмотрении. На данный момент более 7000 пациентов по всему миру получили лечение препаратом в рамках клинических исследований, программ сострадательного доступа и клинической практики.

gxpnews