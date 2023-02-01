Власти Крыма создали неснижаемый запас лекарств после дефицита препаратов в начале года

В Крыму создан неснижаемый запас антибиотиков и жаропонижающих препаратов после кратковременного дефицита этих лекарств в начале года. В регионе также есть запас препаратов для страдающих сахарным диабетом и онкологических больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский в ходе первого в 2023 году заседания совета министров региона.

По словам Скорупского, сейчас на складах крымской аптечной сети достаточный объем лекарственных препаратов разных категорий, в частности, это 3000 упаковок лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями по 86 торговым наименованиям. В ближайшее время ожидается поставка еще 2000 упаковок.

Дефицит лекарств в Крыму наблюдался в начале года и, по словам чиновников, был связан со всплеском заболеваемости детей ОРВИ в период новогодних праздников. В то же время в регионе сохраняется дефицит по 35 позициям препаратов, которые сейчас не производятся в России.

Источник: ТАСС

gxpnews