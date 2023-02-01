Philips сократит еще 6 тысяч сотрудников из-за инфляции и отзыва аппаратов ИВЛ

Об отзыве СiPAP и BiPAP-аппаратов Philips объявила в июне 2021 года. Решение было принято из-за применения в медизделиях потенциально канцерогенной пены из полиуретана. Как выяснили в компании, пена распадается на частицы, которые могут проникнуть в воздуховод устройства, их может проглотить или вдохнуть пациент. Кроме того, материал способен выделять газообразные химические вещества, которые приводят к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей, воспалительным реакциям, головной боли, астме, а также могут вызывать токсическое канцерогенное действие.

Несмотря на низкий уровень жалоб (0,03% в 2020 году), компания в инициативном порядке решила отозвать аппараты с рынка США, где было продано 65% от всех потенциально проблемных медизделий. В других странах Philips начала проводить корректирующие мероприятия по информированию клиентов и пользователей о связанных с выявленной проблемой потенциальных последствиях для здоровья пациентов и клинического использования.

К апрелю 2022 года компания отремонтировала 2,2 млн аппаратов, причем их общее число выросло еще на 300 тысяч. Тогда Philips зарезервировала 65 млн и 100 млн евро соответственно для продолжения реализации программы по апгрейду аппаратов.

За первый квартал 2022 года продажи Philips в сегменте диагностики и лечения сократились на 2% на фоне роста на 9% за аналогичный период прошлого года. К третьему кварталу 2022 года Philips понесла убытки в размере 1,3 млрд евро из-за отзыва 5,5 млн аппаратов ИВЛ. Тенденцию по медоборудованию в компании в том числе связали с затратами на отзыв и ремонт аппаратов СiPAP и BiPAP из-за обнаруженных неисправностей.

В октябре компания решила сократить штат на 5%, чтобы покрыть расходы, связанные с отзывом своих аппаратов ИВЛ. Компенсации уволенным сотрудникам, количество которых оценивалось в 4 тысячи человек, составили около $295 млн.

В декабре Philips заявила, что, как выяснилось в ходе испытаний, выбросы от разложившейся пены не вызвали долгосрочных последствий для здоровья пациентов, если их устройства не подвергались очистке озоном. Окончательные результаты исследований ожидаются во второй половине 2023 года.

Philips основана в 1891 году. Компания занимается производством диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковых аппаратов), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. Оборот компании в 2021 году составил 17,2 млрд евро. В компании работают около 77 тысяч человек.