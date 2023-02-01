Число одобренных в России клинических исследований в 2022 году снизилось на 18,5%

По данным реестра КИ за 2022 год, проанализированным Vademecum, если в первом полугодии число одобренных заявок на исследования еще росло по отношению к аналогичному периоду 2021 года, то во втором – сократилось.

За четвертый квартал количество разрешений на КИ упало почти вдвое. За этот период иностранные спонсоры получили всего 22 разрешения, из них шесть – компании из Белоруссии. В результате доля КИ российских спонсоров приблизилась к 87%.

При этом немногие российские компании исследуют собственные разработки. Из 526 выданных в 2022 году местным игрокам разрешений только 168 (31,9%) относятся к КИ I–IV фаз.

Контрактно-исследовательские организации, ориентированные на работу с международными фармкомпаниями, пока продолжают работать с исследованиями, начатыми до марта 2022 года. Только две из них – американская Medpace и латвийская Dokumeds – в прошлом году ушли с российского рынка. Часть иностранных операторов КИ либо релоцируется, либо сокращает сотрудников, говорит исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

Другие CRO пытаются искать новые форматы и направления. В портфеле «ОСТ» снизившийся спрос компаний из США и традиционных партнеров из ЕС скорректировался в пользу игроков из Польши, Болгарии, Хорватии, Испании, Нидерландов, стран Балтии. «Ифарма» прорабатывает рынок ЕАЭС, Индии, Сербии и Китая.

Но зарубежным фармкомпаниям невыгодно окончательно уходить с российского рынка – стоимость проведения исследований здесь относительно невелика, а участников можно набрать быстро. После марта часть международных игроков уже признавалась, что опасается несоблюдения обозначенных сроков некоторых КИ из-за потери российских площадок.

Фото: ultramed55.ru

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