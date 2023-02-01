Минздрав разрешил применять Эврисди для терапии СМА у новорожденных

Решение основано на результатах промежуточного анализа данных, полученных в ходе проведения КИ RAINBOWFISH. В исследовании оценивались эффективность и безопасность препарата рисдиплам. КИ продемонстрировало, что младенцы без симптомов заболевания, получавшие лечение Эврисди, достигли ключевых двигательных навыков, таких как способность сидеть, стоять, самостоятельно ходить и подпрыгивать, после года лечения.

Эврисди (рисдиплам) зарегистрирован в России с ноября 2020 года. С 2022 года препарат входит в перечень ЖНВЛП. Предельная цена за упаковку лекарства составляет 605,6 тысячи рублей.

С 2021 года госфонд «Круг добра» закупает рисдиплам для детей со СМА, препарат поставляет компания «Ирвин» (входит в ГК «Фармэко»). До регистрации фонд закупал рисдиплам по цене 334,7 тысячи рублей, следует из данных ЕИС в сфере закупок.

В декабре 2022 года Roche и ГК «Фармэко» достигли договоренности о локализации производства Эврисди в России. О том, что между компаниями ведутся переговоры по данному вопросу, известно с конца 2021 года. Производство локализовано на площадке «Добролек».