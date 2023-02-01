Москва объявила еще два офсета по лекарствам на общую сумму 5,8 млрд рублей

Заявки на оба конкурса принимаются до 15 февраля.

Победитель первого конкурса с начальной ценой 2,7 млрд рублей должен вложить не менее 400 млн рублей в организацию или модернизацию производства противоопухолевых лекарств в Москве. С 2026 по 2029 год он единственный будет поставлять для городских больниц семь наименований лекарств. Дороже всего Москве обойдется брентуксимаб ведотин для лечения лимфомы (его город собирается закупить на 1,3 млрд рублей), висмодегиб для лечения базально-клеточной карциномы (664,8 млн рублей), афатиниб для лечения немелкоклеточной карциномы легких (400,4 млн рублей).

Оригинальный брентуксимаб ведотин (Адцетрис) поставляет японская Takeda, висмодегиб (Эриведж) – швейцарская Roche, афатиниб (Гиотриб) – Boehringer Ingelheim. Их российские аналоги в России не зарегистрированы. Лишь аналог афатиниба испытывала московская компания «Аксельфарм».

Второй конкурс объявлен по начальной цене 3,05 млрд рублей. Победитель должен в течение двух лет построить фармпроизводство минимум за 300 млн рублей, где он будет производить ферментные препараты, противосудорожные (карбамазепин), хелатор деферазирокс для снижения перегрузки железом, антикоагулянт ривароксабан и другие препараты – всего 20 наименований. Их планируется закупать с 2025 по 2029 год. Больше всего за 5 лет Москва собирается потратить на гипогликемический саксаглиптин. На закупки аналога оригинальной Онглизы от AstraZeneca выделено 1,88 млрд рублей. Пока такого аналога в России не зарегистрировано. Но в конце 2022 года «Р-Фарм» получил разрешение на исследование биоэквивалентности своей версии саксаглиптина в сравнении с Онглизой.

В январе 2023 года Москва объявила уже три конкурса на заключение офсетных контрактов по лекарствам. Сбор заявок по еще одному тендеру с начальной ценой 4,2 млрд рублей начался 27 января. Город ищет инвестора, который не менее чем за 800 млн рублей освоит производство устекинумаба и тоцилизумаба от аутоиммунных заболеваний, а также онкопрепаратов пембролизумаб и даратумумаб.

Пока офсетные контракты с Москвой подписаны у «Р-Фарма» и «Биокада». «Биокад» уже поставляет лекарства городу, «Р-Фарм» должен запустить производство в начале 2023 года.