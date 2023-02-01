Мурашко: «Ситуация с производством субстанций для антибиотиков стабильная»

Министр здравоохранения РФ охарактеризовал ситуацию с производством отечественных субстанций для антибиотиков на сегодняшний день как стабильную. Чиновник также добавил, что 70% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) производятся в России.

«За счет того, что в период ковида Минпромторг совместно с Министерством здравоохранения поддержал развитие направления по субстанциям [для производства антибиотиков] – по сути дела, мы сегодня имеем достаточно стабильную ситуацию, нам нужно еще по антибиотикам группы полусинтетиков сделать еще один компонент», – сказал он на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.