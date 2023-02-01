Маркировка БАД: у кого осталось меньше всего времени на подготовку

В 2023 году в России станет обязательной маркировка БАД, и, в отличие от других отраслей, этот рынок к ней во многом готов: почти половина производителей БАД в стране – это производители лекарственных препаратов, которые уже несколько лет работают с обязательной маркировкой. У остальных участников товаропроводящей цепочки – аптек и дистрибьюторов – также есть все необходимое для маркировочного процесса оборудование. Базово фармрынок готов к внедрению маркировки биодобавок, но есть ряд существенных моментов, которые игрокам рынка необходимо учитывать. Разбираемся, что может стать серьезными подводными камнями в процессе внедрения маркировки БАД.

Лекарства маркируются только сложными кодами, содержащими 44-значный крипто-код, позволяющий в офлайн-режиме проверить зашифрованную цифрами информацию о продукте. Для БАД есть несколько вариантов маркировки: 44-значными кодами и 4-значными. Это сделано для удобства участников товарной цепочки. БАД продаются не только в аптеках, чаще всего работающих с 44-значными кодами, но и в розничных магазинах, на маркетплейсах и др. Последние привыкли к 4-значному коду, которым обладают многие маркирующиеся в России товары, продающиеся в рознице (молочная продукция, вода, в перспективе – пивная и слабоалкогольная продукция).

Короткие коды легче печатать, но привыкшим к 44-значным кодам фармдистрибьюторам придется адаптироваться под них – модифицировать имеющееся программное обеспечение или даже устанавливать дополнительное. Аптеки, например, могут продавать минеральную воду, которая маркируется 4-значными кодами, а значит, все необходимое для считывания такой маркировки у них уже есть.

Еще одна тонкость связана с маркировкой импортных БАД. Зарубежные лекарства почти в 100% случаев маркируются на заводах производителей за границей и доставляются в Россию с уже нанесенными кодами. С биодобавками так не получится. Часто их производят небольшие компании, для которых заниматься маркировкой самостоятельно слишком дорого. Поэтому для нанесения кодов на БАД решено использовать оборудование, установленное на таможенных складах дистрибьюторов. В рамках эксперимента по введению маркировки БАД мы поставили свое оборудование на принадлежащий одному из крупнейших российских фармдистрибьюторов таможенный склад. Там с помощью наших машин была успешно промаркирована партия импортных витаминов от одного из лидеров на отечественном рынке БАД. Насколько нам известно, ее уже полностью продали в рознице.

Нюанс есть и в процессе нанесения кодов на БАД. Если лекарства, за редким исключением, фасуются в картонные коробки, то у БАД упаковка может быть самая разная. Например, аскорбинка часто завернута в простую скрутку. Как ее маркировать – большой вопрос. А есть еще пластиковые бутылки, металлические тубы и так далее. Один из выходов – установить универсальное оборудование, способное за 15 минут перенастроиться под маркировку разных видов упаковки. Такая машина есть и у нас.

Еще один важный аспект – существенное отличие самих государственных систем мониторинга маркированных товаров. Система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) сильно отличается от той системы (ГИС МТ), которая используется при маркировке других товаров, включая БАД и антисептики. Здесь другие отчеты, другие требования. Не зря программное обеспечение, настроенное на работу с МДЛП на стороне участников оборота, всегда требует серьезной перенастройки или модернизации для работы с ГИС МТ. Сложность этой работы нивелируется поэтапным вводом системы в эксплуатацию – и это еще одно ее существенное отличие от МДЛП.

Даже выбытие через кассу маркированных биодобавок начнется не сразу, а через полгода после даты введения обязательной маркировки. А полная прослеживаемость наступит только в 2025 году. То есть меньше всего времени на подготовку у производителей продукции. Импортеры имеют фору в месяц, аптеки и магазины – в полгода, а дистрибьюторы – в полтора. Но через полгода после введения маркировки от дистрибьюторов потребуют передавать данные о движении маркированных товаров в разрезе количества (без указания индивидуальных кодов маркировки). Поэтому «почивать на лаврах» не получится. Так что, если участник оборота считает, что он «уже прошел маркировку лекарств и знает о маркировке все», его ждет несколько сюрпризов, к которым хорошо бы подготовиться заранее.

В целом залог успешного внедрения маркировки БАД аналогичен другим отраслям – нужно подобрать решение, максимально подходящее конфигурации бизнес-процессов (а производителям – еще и производственных процессов). По нашему опыту, если производитель выбирает из двух решений то, которое всего на 5% меньше по эффективности, финансовые потери (от простоев, брака и т. п.) могут исчисляться сотнями миллионов рублей ежегодно. Поэтому компаниям нужно крайне внимательно относиться к процессу выбора решения для маркировки и партнера, который будет ее внедрять. Ведь на кону не только прибыль, но и доля рынка: немаркированный товар просто исчезнет с прилавков.

gxpnews