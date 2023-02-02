Pfizer прогнозирует резкое снижение продаж антиковидных продуктов в 2023 году

Общие объемы продаж компании Pfizer могут снизиться на 30%, до $67-71 млрд, в 2023 году. Причина падения – сокращение потребления продуктов COVID на фоне общего замедления использования бустерных инъекций. Такие прогнозы со ссылкой на менеджмент компании опубликовал Reuters.

По словам генерального директора компании Альберта Бурла, регуляторы разных стран сейчас сокращают заказы на такие препараты и работают с запасами. В конце января стало известно, что Евросоюз ведет переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech о возможном сокращении поставки вакцин от коронавируса, чтобы избежать их переизбытка. Он считает, что в связи с этой тенденцией 2023 год станет для компании переходным, и в 2024 году ее объем продаж снова вырастет.

Сейчас компания активно работает над новыми препаратами. В прошлом году она выпустила пять новых лекарств и надеется представить рынку еще 14 в течение ближайших 1,5 лет, включая вакцину против респираторно-синцитиального вируса и вакцину против гриппа с мРНК. Эти усилия направлены на снижение зависимости финансовых показателей компании от антиковидных продуктов.

В конце января ультраправая американская активистская организация Project Veritas на своем сайте опубликовала видео, в котором предполагаемый сотрудник Pfizer Джордон Тристон Уокер рассказал, что компания занимается «направленной эволюцией» коронавируса для продолжения получения прибыли от вакцины. Однако в самой компании проведение подобных разработок опровергли.

gxpnews