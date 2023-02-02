Остеопатия впервые появится в рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава

РОсА уже имела свои клинические рекомендации, утвержденные в 2014-2015 годах: «Остеопатия на этапах медицинской реабилитации», «Остеопатическая диагностика соматических дисфункций у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава», «Головокружение: дифференциально-диагностический подход в практике врача-остеопата», «Остеопатическая диагностика соматических дисфункций в педиатрии», «Остеопатическая диагностика соматических дисфункций». Однако эти документы не обновлялись и не проходили формальный контроль Минздрава и ЦЭККМП по приказу министерства №103н от 28 февраля 2019 года (Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций).

Рекомендации «Соматическая дисфункция», одобренные Минздравом и утвержденные РОсА, станут, согласно обновленной версии №323-ФЗ, обязательными к исполнению (как и другие такие же регламенты) с 1 января 2024 года. На последнем заседании научно-практического совета Минздрава были также одобрены еще 24 проекта клинрекомендаций.

Согласно рекомендациям, соматическая дисфункция (СД) – это «потенциально обратимое структурно-функциональное нарушение в тканях и органах, проявляющееся пальпаторно определяемыми ограничениями различных видов движений и подвижности». Из причин, ведущих к СД, – физические (статические и динамические механические воздействия, а также различные травмы); химические/метаболические (изменения гормонального фона, нарушения питания, режима сна и отдыха, различные, в том числе лекарственные интоксикации); психоэмоциональные (эмоционально-чувственные реакции в ответ на воздействие внешней среды).

Основной метод лечения СД – остеопатическая коррекция, диагностики – сбор анамнеза, пальпация и визуальный осмотр. Среди заболеваний, при которых остеопатическая коррекция показала эффективность, авторы документы выделяют дорсопатию, боли различного характера, травмы (реабилитационный период), детский церебральный паралич, синдром раздраженного кишечника, хронические гастриты, запоры, бронхиты и пневмонии (реабилитация) и ряд других.

Среди отличительных особенностей новых клинических рекомендаций, по мнению РОсА, их универсальность (предназначены для взрослых и детей), классификация соматических дисфункций, доработанный раздел показаний и противопоказаний, закрепленная возможность направлять пациента на консультацию к другим специалистам, на лабораторные исследования, а также утвержденные сроки повторного обращения к врачу-остеопату.

Включение остеопатии в отраслевую нормативную базу началось в 2012 году, когда впервые была утверждена соответствующая должность. Квалификационные требования к врачам-остеопатам Минздрав подготовил в 2015 году, тогда же остеопатия вошла в перечень медицинских специальностей. В октябре 2018 года ведомство выпустило приказ об утверждении примерной дополнительной профессиональной программы по специальности «остеопатия», а в ноябре 2020 года был опубликован государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитета по специальности 31.05.04 «Остеопатия». В 2021-м появился профстандарт по специальности, а Минздраву предложили включить остеопатов в программы целевого обучения.

На последнем заседании профильной комиссии Минздрава главный остеопат ведомства Дмитрий Мохов и участники РОсА озвучили основные проблемы оказания профильной медпомощи. По данным специалистов, в стране есть дефицит квалифицированных врачей-остеопатов, что ведет к появлению «недобросовестных» специалистов и тех, кто работает вне «научной медицинской парадигмы», также наблюдается нехватка аккредитационных центров (они пока есть только в Москве и Санкт-Петербурге).