«Яндекс.Маркет» начал продавать витамины и БАД марки iHerb

На сайте «Яндекс.Маркет» стали продаваться витамины и БАД бренда California Gold Nutrition. Это собственная торговая марка американского маркетплейса iHerb, русскоязычный сайт которого заблокирован в России.

«Яндекс.Маркет» стал продавать товары собственной торговой марки iHerb. Витамины бренда California Gold Nutrition появились на сайте в разделе «Здоровое питание». Новый ассортимент подтвердили и в компании.

«Витамины и БАД собственных торговых марок iHerb действительно появились в продаже на Яндекс.Маркете по доступным ценам. Все представленные товары имеют свидетельства о государственной регистрации», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

По словам компании, товары уже поступили на склад Яндекс.Маркета в Подмосковье — в ближайшее время они также поступят на региональные склады. «Запуск продаж товаров собственных торговых марок iHerb сможет дополнительно простимулировать рост этой категории», — отметили в организации, говоря о расширении и без того многочисленного ассортимента БАД на сайте.

Ранее «ФВ» писал о том, что Роскомнадзор внес iHerb в реестр запрещенных сайтов. Доступ к русскоязычному сайту компании заблокирован и по сей день.

История закрытия доступа к iHerb в России началась еще с 2020 года — именно тогда было заблокировано мобильное приложение маркетплейса. Причиной послужило содержание в нем информации, запрещенной к распространению в стране. В феврале 2020 года Верховный суд России признал законной блокировку приложения iHerb.

В июне 2021 года iHerb заявила о готовности потратить больше 1,5 млрд руб. на оформление свидетельств о госрегистрации для 6 тыс. наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, продаваемых в России через интернет-магазин компании. В представительстве компании в России отмечали, что такое решение принято, чтобы подтвердить соответствие предлагаемых товаров всем санитарным и гигиеническим нормам, установленным в России и на территории Таможенного союза.

В декабре 2021 года iHerb не смог обжаловать в Алтайском краевом суде решение предыдущей инстанции о блокировке ресурса в России.

В связи с «логистическими проблемами» феврале 2022 года iHerb перестал принимать заказы из России, Белоруссии, Молдавии и Украины.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

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