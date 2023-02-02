FDA отозвало разрешение на использование препарата из рекомендаций Минздрава России

Американское FDA отозвало разрешение на экстренное использование препарата против COVID-19 «Эвушелд». Он оказался неэффективен против 90% циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.

Американский регулятор FDA отозвал разрешение на экстренное использование препарата против COVID-19 от AstraZeneca «Эвушелд» на основе моноклональных антител. По данным агентства, лекарство не обеспечивает защиту от 90% вариантов коронавируса.

«Сегодняшние действия по ограничению использования «Эвушелда» направлены на предотвращение многочисленных побочных эффектов [на препарат], таких как аллергические реакции, — пишет FDA. — Менее 10% циркулирующих в США вариантов, вызывающих инфекцию, чувствительны к [этому] продукту».

В официальном сообщении компании уточняется, что «Эвушелд» не нейтрализует субварианты «Омикрона» BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BF.11, BA.5.2.6, BA.4.6, BA.2.75.2, XBB и XBB.1.5.1, на которые сейчас приходится большая доля новых случаев заражений COVID-19 в США.

AstraZeneca заявила, что уже испытывает моноклональные антитела нового поколения для доконтактной профилактики. Компания надеется, что они смогут нейтрализовывать все варианты SARS-CoV-2. Ожидается, что они появятся на рынке во второй половине 2023 года.

Препарат был одобрен FDA в конце 2021 года. Он предназначался для предотвращения инфекций COVID-19 у людей со слабой иммунной системой или тех, у кого возникли побочные эффекты после получения вакцин против коронавируса.

В России препарат был зарегистрирован в ноябре прошлого года. «Эвушелд» можно использовать людям с ослабленным иммунитетом, а также пациентам с коронавирусной инфекцией легкой и средней степеней тяжести, у которых присутствует риск прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Лекарство предлагается в 17-й версии рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 в качестве средства для профилактики заболевания.

Николай Соколов

pharmvestnik