В рейтинг лучших работодателей от HeadHunter вошли 64 компании из сферы здравоохранения

Компания HeadHunter представила Рейтинг лучших работодателей России 2022. В него вошли 64 компании, работающие на рынке медицины и фармацевтики. Всего финалистами рейтинга стали 1082 компании из разных секторов российского рынка.

В этом году составители рейтинга разделили компании на четыре категории в зависимости от количества сотрудников:

крупнейшие (с численностью более 5 тыс. сотрудников);

крупные (от 1001 до 5000) — 268 финалистов;

средние (от 251 до 1000) — 344 финалиста;

небольшие (от 101 до 250) — 367 финалистов.

В категории «Крупнейшие компании» финалистами рейтинга стали 103 компании. Из них лучшими работодателями в медицине и фармацевтике признаны: «Инвитро» (46 место), «Фармстандарт» (85), «Аптечная сеть 36,6» (86).

В категории «Крупные компании» (286 финалистов) в рейтинг вошли 24 работодателя с рынка медицины и фармацевтики. В тройке лидеров в отрасли «Биокад» (48 общее место), «АстраЗенека» (51), «Акрихин» (61).

В категории «Средние компании» (344 финалиста) в список попали 23 компании, работающие на рынке медицины и фармацевтики. В TOP3 в этой сфере вошли «Дентал Сервис» (25 место), «Ипсен» (56), «Dr. Reddy’s» (69).

В категории «Небольшие компании» из 367 финалистов 14 представляют сферу медицины и фармацевтики. Три первых места в отрасли за компаниями «DocDeti» (31), «Конфиденция. Клиники эстетической ортодонтии» (140), GoDoc (154).

При составлении рейтинга учитывались голоса сотрудников и соискателей, а также качество работы с людьми в компаниях, пояснили организаторы. За опросы работников, соискателей и заполнение HR-анкет каждый работодатель получает три оценки — из них складывается общий балл, по которому и определяется итоговое место, сообщили составители рейтинга.

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Наталья Маскина

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