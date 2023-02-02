Куринный: «Отказ фармпроизводителей от проведения КИ в России замедлит внедрение инноваций»

«Отказ ряда ведущих фармпроизводителей от проведения клинических испытаний в России замедлит процесс внедрения в клиническую практику инновационных препаратов», – заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Раньше мы шли в тренде, фактически у нас новые лекарственные препараты регистрировались одновременно с европейскими странами. Это лишит наших граждан современных перспективных лекарственных препаратов, которые в России все еще испытываются», – отметил депутат. По его мнению, в этих условиях регуляторы будут вынуждены пересматривать саму процедуру регистрации лекарств, «ориентируясь на клинические испытания, проводимые в других странах, которым мы доверяем». «В частности, речь идет о европейском агентстве, которое этим занимается, с сокращенным этапом клинических испытаний на нашей территории», – резюмировал Куринный.

Заявление депутата стало ответом на актуальные исследования Аналитического центра Vademecum, которые показали, что в 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений на клинические исследования, чем годом ранее.

gxpnews