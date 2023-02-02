Pfizer опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о финансовых результатах четвертого квартала 2022 года. За четвертый квартал чистая прибыль компании увеличилась в 1,5 раза и составила $4,995 млрд, или 87 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,393 млрд, или 59 центов на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,14 на акцию с $0,79.

Выручка компании повысилась до $24,29 млрд по сравнению с $23,838 млрд годом ранее. Без учета продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от COVID-19 Paxlovid выручка компании выросла на 5%.

Pfizer в текущем году планирует получить скорректированную прибыль в $3,25-3,45 на акцию при выручке в диапазоне $67-71 млрд (против $100,33 млрд в 2022 году). В том числе прогнозируется сокращение продаж Comirnaty на 64% и Paxlovid – на 58%. Без учета противоковидных препаратов выручка компании, как ожидается, вырастет на 7-9%.

gxpnews