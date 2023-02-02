«Круг добра» начал принимать заявки на обеспечение лекарствами пациентов старше 18 лет

«Круг добра» начал принимать заявки на обеспечение лекарствами пациентов старше 18 лет, рассказал «Парламентской газете» глава фонда протоиерей Александр Ткаченко.

Указ президента об увеличении возраста подопечных фонда до 19 лет, по словам Ткаченко, поможет регионам спланировать свой бюджет и постепенно переводить детей с орфанными заболеваниями во взрослую сеть для обеспечения их необходимыми лекарствами.

Чтобы дети и совершеннолетние, нуждающиеся в лекарствах, получали их вовремя, необходима эффективная совместная работа с регионами. В планах фонда подписать со всеми субъектами РФ соглашения, в которых будут детализированы рабочие процессы.

В 2023 году «Круг добра» по поручению президента займется закупкой препаратов для детей с другими заболеваниями, которые в настоящее время не финансируются регионами в полном объеме. Также фонд начнет разрабатывать механизмы оплаты дорогих технических средств реабилитации и средств для разработки опорно-двигательного аппарата.

gxpnews