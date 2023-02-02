Финансовая система не успевает за развитием науки в фармотрасли

Окупать создание инноваций в глобальной фармотрасли становится все сложнее. Неготовность страховых компаний и других финансовых институтов оплачивать разработку инновационных лекарств может в будущем затормозить развитие фармацевтической индустрии, а значит, финансовую систему в этой сфере ждут неизбежные трансформации. Об этом рассуждает в своей статье для издания Drug. Discovery and Development Ноэль Маэстр, вице-президент группы CRB.

Времена, когда фармацевтические компании специализировались на чем-то одном, будь то традиционные вакцины, моноклональные антитела, препараты из плазмы или малые молекулы, прошли. Сегодня крупные фармацевтические компании постоянно приобретают стартапы, чтобы иметь большой выбор инструментов, которые могут в перспективе «выстрелить». Кроме того, Big Pharma активно использует новые инструменты для разработки передовых субстанций. Ведущие фармацевтические компании все активнее работают над сложными методами лечения, такими как клеточная терапия, мРНК и различные методы генной терапии.

Эти новые методы лечения не только позволяют добиться значительного улучшения состояния пациентов: в ряде случаев можно рассчитывать даже на то, что введение единственной дозы препарата приводит к полному выздоровлению. Некоторые из этих продуктов уже представлены на рынке, например, самый дорогостоящий в мире препарат – разработанная CSL генная терапия гемофилии В: $3,5 млн за дозу (пациенту необходима только одна). За ней по стоимости следуют сразу два препарата от компании bluebird: препараты генной терапии для лечения церебральной адренолейкодистрофии ($3 млн) и бета-талассемии ($2,8 млн), а также генная терапия СМА от Novartis – $2 млн за дозу.

Цена самых дорогих препаратов в мире действительно кажется очень высокой, но она в 2-10 раз ниже, чем расходы на медицинское обслуживание тех пациентов, которые препаратов не получили.

Хотя терапевтическая эффективность таких препаратов очень высока, компаниям-производителям все еще не удалось добиться финансового успеха от их разработки. Большинство из них предназначены для лечения редких генетических заболеваний и востребованы небольшими группами пациентов, а для лечения необходим не курс, а только однократный прием, следовательно, фармкомпании вынуждены устанавливать такие высокие цены, поскольку других способов окупить колоссальные расходы на их разработку у них нет.

Даже не такие дорогостоящие инновационные препараты не дают компаниям возможности сравнительно быстро окупить расходы на их разработку и производство. В 2021 году на рынок вышли мРНК-вакцины Comirnaty и Spikevax, которые заняли 1-е и 3-е места по объему продаж. Однако по-прежнему в топ-100 доминируют по объему продаж малые молекулы, моноклональные антитела и традиционные вакцины.

Неудивительно и то, что страховые компании не хотят оплачивать препараты огромной стоимости. Но наука развивается быстрее, чем система здравоохранения. Так что необходимы изменения, которые позволили бы финансовой системе не тормозить процесс, делая наиболее эффективные лекарственные препараты доступными для пациентов и давая фармацевтическим компаниям возможность получать средства на разработку новых лекарств. Нет сомнений, что этот прорыв произойдет в ближайшее время: на стадии разработки такое количество перспективных лекарств, что система неизбежно будет вынуждена адаптироваться.

Ноэль Маэстр – вице-президент группы CRB, эксперт в области биотехнологий, особое внимание уделяющий высокотехнологичным лекарственным средствам (ATMP). Специализируется на проектировании, строительстве и запуске промышленных мощностей в сферах биотехнологии, фармацевтики и передовых технологий.

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