На 44-ФЗ о госзакупках могут наложить мораторий до завершения СВО

Также Матвиенко считает, что параллельно с введением моратория на 44-ФЗ регионам нужно дать право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов.

Спикер Совфеда отметила, что на освоение всех средств по госконтрактам, заключенным в соответствии с 44-ФЗ, остается полгода, а это «неприемлемо в нынешней ситуации». Матвиенко полагает, что мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в экономику и развитие собственной инфраструктуры.

Подготовку обращения к правительству Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву, который в свою очередь предложил обсудить с руководством российских регионов возможность сдвигать сроки по строительству конкретных инфраструктурных объектов.

Законодательство о контрактной системе в сфере закупок используется в различных сферах деятельности отрасли здравоохранения. Например, положения 44-ФЗ могут применяться при госзакупках лекарств и медизделий, при заключении госконтрактов на строительство медицинских объектов, а также в других сегментах отрасли. Закупки по 44-ФЗ предполагают приобретение товаров, услуг и работ у организации, которая закупает товары за счет выделенных ей бюджетных средств. Такие закупки проводятся за счет федеральных, региональных или муниципальных бюджетов.

Регуляторы постоянно модернизируют 44-ФЗ и так или иначе связанные с ним нормативные правовые акты. Например, осенью 2022 года в Госдуме предложили наделить правительство правом утверждать единственного поставщика товаров для нужд СВО, в том числе медизделий и лекарств.

Весной прошлого года президент Владимир Путин утвердил закон, позволяющий госзаказчикам закупать лекарства, медизделия и технические средства реабилитации у единственного поставщика. Ведение реестра таких поставщиков товаров, не имеющих российских аналогов и производимых единственной компанией из иностранных государств, не вводивших санкции, возложено на Минпромторг.