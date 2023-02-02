Поставки фармсубстанций в 2022 году установили рекорд по натуральному объему и динамике

Аналитики RNC Pharma сообщили, что поставки иностранных фармсубстанций в Россию в 2022 году установили абсолютный рекорд с точки зрения натурального объема и динамики. Общий объем поставок активных фармацевтических ингредиентов в страну составил 191,6 млрд руб.

Общий объем поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в нашу страну по итогам 2022 года составил 191,6 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Рублевая динамика относительно 2021 года впервые за последние 12 лет находится в зоне отрицательных значений, на уровне -4,2%. Причины спада аналитики не связывают с физическим сокращением объемов поставок, натуральные объемы установили абсолютный рекорд с динамикой в 18,8%, и объясняют спад значительным сокращением цен на фармацевтическое сырье на фоне укрепления курса рубля. Всего в прошлом году в страну было ввезено 20,8 тыс. тонн АФИ фармакопейного и технического класса чистоты, сообщили в RNC Pharma.

Итоги декабря 2022 года с точки зрения динамики практически полностью повторяли среднегодовые показатели прироста. Так, относительно декабря 2021 года рублевый объем поставок сократился на 5% (до 17,6 млрд руб.), натуральная динамика превысила 17%. Всего перед новым годом в Россию было отгружено порядка 2,1 тыс. тонн фармацевтических субстанций. Аналитики отмечают, что подобный объем в исторической перспективе был совершенно невероятным, а для 2022 года оказался вполне рядовым событием. В частности, по итогам января и августа прошлого года активность отгрузок фиксировалась на еще более высоком уровне.

Общий ассортимент АФИ, поставляемых в страну по итогам 2022 года, стал шире на 42 наименования. Всего в анализируемом периоде отгружалось 717 МНН. Из числа новинок, лидирующих в денежном выражении, в RNC Pharma отмечают карипразин – ввозится в интересах компании «Гедеон Рихтер РУС» для производства нейролептика «Реагила», а также противовирусный препарат нирматрелвир. У последнего спектр интересантов заметно шире, в прошлом году отгрузки осуществлялись в интересах трех получателей.

Основные объемы поставок как в денежном, так и в натуральном выражении приходятся на Китай и Индию. Причем в первом случае отгрузки демонстрируют рост как в денежном (+8%), так и в натуральном выражении (+33%). Индийские же поставщики в 2022 году, напротив, сдавали позиции (-13% в рублях и -14% в тоннах). Примечательно, что, несмотря на разнонаправленную динамику, ассортимент в рамках данных направлений активно расширялся: +75 МНН для Китая и 40 наименований в отношении Индии.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения роста денежного объема поставок в 2022 году стала Великобритания (отгрузки выросли в 30,4 раза). Ассортимент здесь за год совершенно не поменялся, а рост был обеспечен кратным увеличением отгрузок долутегравира, ранее основной объем данной фармсубстанции поставлялся из Японии. Второй результат показала Польша, поставки выросли почти в 11 раз, а основной вклад в динамику обеспечил инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный).

В отношении натуральной динамики примечательны результаты работы шведских поставщиков, здесь зафиксирован пятикратный рост (в тоннах), впрочем, речь шла о поставках всего одного наименования – метопролола в интересах «АстраЗенека». Примечателен также рост отгрузок из Мексики (в 3,8 раза), тут прирост обеспечивался двумя основными продуктами: за счет напроксена, а также клавулановой кислоты, дефицит которой привел к перебоям производства комбинированных антибактериальных препаратов почти по всему миру.

* В актуальные и исторические данные по ввозу АФИ в Россию были добавлены поставки фармацевтического сырья, проходящие по группе 28 ТН ВЭД: продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов.

Фото: dashu83/ru.freepik.com

Артем Косенок

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