“Нацимбио” поставит в регионы 37,7 млн доз вакцин от опасных инфекций

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех приступил к первым в этом году поставкам вакцин для массовой и бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Компания планирует в 2023 году передать в медицинские учреждения по всей стране более 37,7 млн доз вакцин против опасных инфекций.

Первая партия поставок включает почти 12,2 млн доз вакцин, в том числе более чем 372 тыс. доз вакцин с коревым компонентом – «Вакцина коревая культуральная живая» и «Вактривир». Последняя способна защитить сразу от трех инфекций – кори, краснухи и паротита.

“Первые отгрузки в адрес регионов Сибири и Дальнего Востока уже состоялись. Всего в 2023 году планируется передать в медицинские учреждения по всей стране более 37,7 млн доз вакцин против кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, коклюша, туберкулеза и гепатита B”, – рассказал гендиректор “Нацимбио” Андрей Загорский, слова которого приводятся в сообщении.

Вакцины направляются на основании госконтрактов, заключенных «Нацимбио» в 2023 году с Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения Минздрава РФ. По итогам 2022 года холдинг Ростеха передал в медицинские учреждения в 85 регионах России более 100 млн доз препаратов от гриппа и других опасных инфекций.

gxpnews