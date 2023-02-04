Давшие взятку экс-главе Минздрава Алтая бизнесмены вернут в бюджет 23 млн рублей

«Поскольку юридическое лицо действовало недобросовестно и скрыло предыдущее нарушение законодательства о противодействии коррупции, по требованию прокурора суд оставил поставленные медицинские изделия, оборудование и препараты в больницах, взыскав с общества все полученное по сделкам», – сообщили в региональной прокуратуре.

В республиканском управлении СК РФ считают, что с апреля 2020 по январь 2021 года Коваленко и Туюнчеков, «действуя в составе организованной группы», получали от руководителей пяти компаний, в число которых входило ООО «Инвесткредитсервис», взятки в виде денег за общее покровительство при заключении госконтрактов с компаниями – поставщиками СИЗ и медтехники. Также в СК полагают, что чиновники обеспечивали «беспрепятственное принятие» клиниками поставленной продукции.

Производство по уголовным делам в отношении генерального директора ООО «Инвесткредитсервис» Владимира Рогова и главы поставщика ООО «Альфа Медикал» Ирины Азаровой, обвиняемых в даче взяток чиновникам, прекращено в сентябре 2021 года «в связи с деятельным раскаянием».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инвесткредитсервис» зарегистрировано в Барнауле в 2005 году. Анне Роговой принадлежит 50% долей юрлица, которое с сентября 2022 года находится в стадии ликвидации, еще 50% принадлежит самой компании. В 2021 году компания выручила 6,8 млн рублей, убыток составил 13,7 млн рублей. В 2020 году, когда «Инвесткредитсервис» заключал контракты с Минздравом Алтайского края, юрлицо выручило 180,5 млн рублей, чистая прибыль составила 18,6 млн. Всего в период с сентября 2018 года по сентябрь 2021 года компания заключила 57 контрактов с краевым Министерством здравоохранения на общую сумму 177,2 млн рублей.

В период расследования общая сумма вменяемых Коваленко и Туюнчекову взяток возросла с 4,6 млн до 16 млн рублей. Установлено, что максимальная сумма взятки, которую выплатили тремя траншами, равнялась 13 млн рублей. Минимальная взятка – 240 тысяч рублей и бутылка пятилетнего коньяка за 796 рублей.

Сергей Коваленко и Рустам Туюнчеков были задержаны 10 марта 2021 года, затем суд направил их в СИЗО (в конце марта 2022 года срок содержания чиновников под стражей был продлен на полгода). Коваленко уволили с поста министра здравоохранения Республики Алтай «в связи с утратой доверия» в конце марта 2021 года.

В марте 2022 года дело Коваленко и Туюнчекова было направлено в суд. Их обвиняют в получении взятки, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (п. «а», «в» ч. 5 и по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранты признали вину частично. В октябре в Горно-Алтайском городском суде начались прения сторон по делу. Государственный обвинитель запросил для обоих подсудимых 14 лет лишения свободы и штрафы в размере 150 млн рублей.

Также прокурор просит суд на 8 лет лишить Коваленко и Туюнчекова права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, гособвинитель требует «конфисковать и обратить в доход государства имущество, полученное в результате совершения преступлений Туюнчековым».

Региональное управление СК РФ ранее сообщало о предъявлении обвинения двум предпринимателям, которых подозревают в даче взяток должностным лицам. Как писали местные СМИ, речь шла о Михаиле Алексееве и Наталье Дробышевой, аффилированных с новосибирскими компаниями «Протэк» и «Простор». В 2020 году Минздрав Республики Алтай и компании заключили пять контрактов на поставку средств индивидуальной защиты на общую сумму 116,7 млн рублей.

Мировой судья судебного участка №2 Горно-Алтайска в сентябре 2021 года признал дистрибьютора медизделий ООО «Протэк» виновным в передаче незаконного вознаграждения Сергею Коваленко и Рустаму Туюнчекову за обеспечение победы на тендерах. Административное производство инициировала республиканская прокуратура по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Компании назначили штраф в размере 10 млн рублей, а в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Всего, по данным прокуратуры Республики Алтай, четыре неназванные компании за незаконное вознаграждение экс-министра здравоохранения и его помощника оштрафованы на 32 млн рублей, юридические лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.