Верховный суд оставил Бориса Шпигеля в СИЗО

Корреспондент Vademecum присутствовал на заседании Верховного суда. Борис Шпигель в ходе своего выступления заявил, что «судом первой инстанции [Басманным районным судом Москвы. – Vademecum] не исследовано вообще практически ничего». По его словам, этот суд отнесся к продлению срока содержания под стражей «крайне халатно». Предприниматель указал, что сведения в ходатайстве о продлении меры пресечения не соответствуют обвинительному заключению, а значит, заметил Шпигель, обвинительное заключение судьи не читали.

Кроме того, бизнесмен рассказал, что его вскоре отправят на операцию на открытом сердце. «Я не знаю, переживу ее или нет», – подчеркнул Шпигель.

Представитель прокуратуры на суде напомнила, что в ходе заседания будут рассмотрены заявления об изменении территориальной подсудности и обеспечительных мер. По ее словам, решая вопрос об изменении территориальной подсудности, суд принял во внимание, что имеется запрет на рассмотрение дела в Пензенской области с учетом должностного положения Бориса Шпигеля и экс-губернатора региона Ивана Белозерцева. Верховный суд поддержал ходатайство прокураторы о передаче дела в отношении Шпигеля и Белозерцева в Измайловский районный суд Москвы.

Что касается апелляционной жалобы о смягчении меры пресечения Борису Шпигелю, заявила представитель прокуратуры, при проведении медицинского освидетельствования у предпринимателя не было обнаружено заболеваний, которые препятствовали бы нахождению под стражей. «Мы не медики, не можем оценивать заключения врачей, даже если они – мировые светила медицины, мы выносим решения на основании документов, предоставляемых специальной комиссией», – заявила чиновница.

Также она ответила на обвинение Шпигеля о том, что Басманный суд необоснованно продлил срок содержания под стражей ему и другим обвиняемым. Гособвинитель указала, что Верховный суд ознакомился со всеми переданными материалами дела и не увидел оснований для изменения подсудности обвиняемых.

Бориса Шпигеля, его супругу Евгению и директора пензенского ОАО «Фармация» Антона Колоскова обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Ивана Белозерцева – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), сотрудников администрации Пензенской области Геннадия Маркова и Федора Федотова – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Все обвиняемые с марта 2021 года содержатся в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. С тех пор адвокаты Шпигеля неоднократно заявляли, что у бизнесмена имеются серьезные проблемы со здоровьем.

По версии следствия, Борис Шпигель вместе со своей женой Евгенией и Антоном Колосковым передали Белозерцеву через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова около 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие в получении компанией госконтрактов в Пензенской области.

В апреле 2022 года СК РФ завершил расследование уголовного дела. Осенью прошлого года СК раскрыл общую сумму, на которую Басманный суд арестовал имущество Шпигелей, Белозерцева и его родственников. Она составила порядка 2 млрд рублей.

Фото: Анастасия Ковалева/Vademecum

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