«Интекс» начнет производство компрессионных медизделий в 2024 году

В настоящее время компания возводит производственные цеха для выпуска широкой номенклатуры медицинских компрессионных изделий – чулок, бандажей, эластичных бинтов. Строительство здания будет завершено в четвертом квартале 2023 года, а на второй квартал 2024 года запланирован запуск производства, рассказали в ОЭЗ «Доброград-1». На предприятии будет создано 60 рабочих мест.

Заявка ООО «Интекс» на получение статуса резидента ОЭЗ «Доброград-1» была одобрена 25 мая 2021 года на экспертном совете в администрации Владимирской области. Компания стала первым официальном резидентом особой экономической зоны.

Соглашение о создании производства подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Предполагалось, что предприятие будет возведено на территории площадью 2,6 гектара. Объем инвестиций в проект оценивался в 241 млн рублей, а запуск производства был намечен на четвертый квартал 2022 года.

«Интекс» – российский производитель компрессионных медизделий. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Интекс» зарегистрировано в декабре 2020 года в Доброграде Владимирской области и на 100% принадлежит Олегу Балашову – владельцу ООО «Интертекстиль корп.». В 2021 году головная компания выручила 441,3 млн рублей, чистая прибыль составила 179 млн рублей.

Помимо «Интекса», на территории ОЭЗ «Доброград-1» идет подготовка к строительству группой компаний «Аскона» завода по производству ортопедических матрасов и изделий для здорового сна. Объем заявленных инвестиций в проекты ОЭЗ оценивается в более чем 12 млрд рублей.

Фото: shumanpodiatry.com

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