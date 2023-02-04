Зарубежные фармкомпании прекратили импорт 99 препаратов в 2022 году

В список лекарств, импорт которых зарубежные компании прекратили в 2022 году, попали препараты с МНН леводопа+бенсеразид (используется для терапии болезни Паркинсона). Это вещество в январе 2023 года вошло в список потенциально дефектурных. Кроме того, в течение года не поставлялись в Россию противоопухолевые торемифен (Фарестон от финской Orion) и обинутузумаб (Газива от швейцарской Roche), а также ибупрофен+кодеин (Нурофен плюс от британской Reckitt Benckiser).

В перечне препаратов, поставки которых прекратились в прошлом году, есть и не зарегистрированные в России лекарства. Например, в список вошло моноклональное антитело regdanvimab от корейской Celltrion, а также противоопухолевые средства аспарагиназа и Lonsurf (trifluridine+tipiracil) от Servier.

Из транснациональных фармкомпаний сильнее всего объем поставок лекарств в натуральном выражении снизился у японской Takeda. В 2022 году компания ввезла в Россию 4,7 млн упаковок, что на 57% меньше, чем в 2021 году.

Среди препаратов больше всего импорт упал у антибиотика цефтриаксон – на 99% (до 50 тысяч упаковок). В России достаточно компаний, производящих его. Например, он есть в портфеле «Промомеда», «Фармасинтеза», «Рафарма». Кроме того, сократился импорт вакцин от MSD против вируса папилломы человека (на 89% – до 55,5 тысячи упаковок) и ветряной оспы (на 19% – до 103,36 тысячи упаковок). На 10% снизился импорт вакцины от менингококковой инфекции.

Однако отгрузки лекарств по 8 из 99 МНН иностранные компании все же продолжали в прошлом году в нерасфасованном виде. Речь идет, например, об инсулинах деглудек и аспарт от датской Novo Nordisk и онкопрепарате с МНН трабектедин от американской Johnson & Johnson.

В 2022 году в Россию начали поставляться 93 МНН, по действующим веществам никак не пересекающиеся с теми, импорт которых был прекращен. За счет этого объем импорта лекарств в Россию в денежном выражении вырос на 6% и составил 838,9 млрд рублей.

Всего в прошлом году полностью прекратили поставки в Россию 28 фармпроизводителей. В то же время ввозить в РФ свою фармпродукцию начали 30 компаний, из них семь – через отечественных фармпроизводителей.