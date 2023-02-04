«Здравсити» отрицает утечку данных клиентов

В «Здравсити» сообщили, что информация об утечке данных клиентов аптечной сети не соответствует действительности. Ранее telegram-канал написал о взломе базы данных маркетплейса. По его информации, на продажу в даркнете выставлено более 8,9 млн номеров телефонов и 3,3 адресов электронной почты клиентов.

Информация о взломе базы данных «Здравсити» не соответствует действительности, компания проводит тщательное расследование инцидента. Об этом сообщил ТАСС руководитель маркетплейса Даурен Абеуов.

«Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер. Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная», — подчеркнул Абеуов.

Ранее telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил, что в даркнете выставлена на продажу информация, полученная, по словам продавца, из базы данных интернет-аптеки «Здравсити». По информации канала, в базе содержится более 8,9 млн уникальных номеров телефонов и свыше 3,3 млн уникальных адресов электронной почты. Администраторы канала выборочно проверили записи и подтвердили, что там указаны данные реальных людей.

UPD: Позже администраторы telegram-канала сообщили, что проанализировали информацию из базы и обнаружили в ней точные данные известных им людей, совершавших покупки в этой сети аптек. Кроме того, продавец предоставил расширенную информацию из базы, в которой видны даты и суммы покупок, адреса аптек и т.п. Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных в компании «Здравсити», передает ТАСС. В надзорном органе отметили, что по закону о персональных данных оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. «По состоянию на 13:00 2 февраля 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило», сообщили в надзорном органе.

В июле 2022 года в Москве оштрафовали на 60 тыс. руб. компанию «Гемотест» за утечку данных с персональной информацией о клиентах. Представители Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке более 300 гигабайтов информации. Ранее в мае СМИ сообщали, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов компании. В их числе были адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов. «Гемотест» тогда заявил, что проведет служебную проверку из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности.

Фото: «Здравсити»

Артем Косенок

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