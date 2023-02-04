Рейтинг лекарств с наименьшими запасами у дистрибьюторов

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 2 по 29 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с прошлой публикацией в рейтинге пять новых позиций. Из рейтинга выбыли два препарата компании Bayer — «Ксарелто» и «Клайра» за счет пополнения запасов. По этой же причине список покинули противовирусный «Номидес» и противопростудный «АнвиМакс», у последнего росту расчетного запаса также способствовало снижение продаж. «Пульмикорт» выбыл из рейтинга из-за значительного уменьшения объема продаж.
Рейтинг пополнили лекарство от кашля «Терпинкод», препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Брилинта», противопростудный «Терафлю экстра» с увеличенной дозой парацетамола, «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы, ноотропный препарат «Церебролизин».
Самые низкие товарные запасы по-прежнему у «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар», на третьем месте по этому показателю противоэпилептический «Нейронтин».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Бренд
|МНН
|Производитель
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|Терпинкод, таблетки
|Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат
|Отисифарм
|1,9
|17,85
|Натрия хлорид, раствор
|Натрия хлорид
|Солофарм
|9,1
|16,14
|Нимесил, гранулы
|Нимесулид
|Menarini
|24,4
|13,01
|Залдиар, таблетки
|Парацетамол+трамадол
|Stada
|0,5
|12,48
|Терафлю, порошок
|Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|GSK
|5,6
|12,7
|Нейронтин, таблетки
|Габапентин
|Viatris
|1
|7,72
|Актовегин, раствор
|Депротеинизированный гемодериват крови телят
|Тakeda
|8,2
|5,22
|Терафлю экстра, порошок
|Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|GSK
|2
|4,89
|Катэна, капсулы
|Габапентин
|Belupo
|10,2
|3,82
|Голдлайн плюс, капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|Изварино Фарма
|10,5
|3,6
|Цереюролизин
|—
|Ever Pharma
|21,6
|3,01
|Редуксин, капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|Промомед
|20
|2,65
|Простамол уно, капсулы
|Сереноя ползучая
|Menarini
|11,8
|2,39
|Урсосан форте, таблетки
|Урсодезоксихолевая кислота
|Pro.Med.CS
|8,9
|1,85
|Омник, капсулы
|Тамсулозин
|Astellas
|8,2
|1,82
|Акатинол мемантин, таблетки
|Мемантин
|Merz
|13
|1,65
|Виагра, таблетки
|Силденафил
|Viatris
|0,4
|1,43
|Крестор, таблетки
|Розувастатин
|AstraZeneca
|13,7
|1,4
|Азилект, таблетки
|Разагилин
|Teva
|3
|0,95
|Брилинта
|Тикагрелол
|AstraZeneca
|24
|0,73
|* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
** Данные по продажам взяты за период 02.01.23—29.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
Елена Калиновская
pharmvestnik