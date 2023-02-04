Москва объявила еще три офсетных аукциона на поставку лекарств

Правительство Москвы объявило о еще трех офсетных аукционов на поставку лекарств. Общая начальная цена контрактов достигает 14 млрд руб. В перечне лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса, 70 наименований.

Москва объявила еще три госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Два из них были размещены 30 января на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Окончание подачи заявок обоих аукционов — 15 февраля 2023 года. Еще один был размещен сегодня, 2 февраля. Окончание подачи заявок на него – 20 февраля.

Начальная максимальная цена первого контракта составляет 3,1 млрд руб. Согласно условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 300 млн руб. В списке лекарственных средств, которые он будет поставлять, 20 наименований. В их числе такие лекарственные средства с МНН, как панкреатин, ацикловир, саксаглиптин, тамсулозин и т.д. Поставлять их нужно будет в течение пяти лет — с 2025 по 2029 год.

Почти все препараты из этого контракта имеют много аналогов на российском рынке. Здесь есть давно известные лекарства для сердечно-сосудистых заболеваний, например, эналаприл и периндоприл, противосудорожные препараты карбамазепин и окскарбазепин. Также необходимо будет производить известный антикоагулянт ривароксабан.

Перечень лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса

№ п/п МНН Лекарственная форма Дозировка Ед. изм. Количество (ед. изм.) в год Минимальное количество лек. препаратов, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего Цена за ед., с НДС, руб.* Стоимость с НДС, в год, руб.* 1 Панкреатин Капс.; капс. киш./раств. 40000 ед Шт. 264 400 1 322 000 19,81 5 237 764,00 2 Ацикловир Таб. 200 мг Шт. 96 670 483 350 1,51 145 971,70 3 Монтелукаст Таб. жвт (таб. жевательные) 5 мг Шт. 183 540 917 700 2,48 455 179,20 4 Карбамазепин Таб. пролонг. дейст. п/пл. об.; таб. п/о пролонг. дейст.; таб. пролонг. 400 мг Шт. 584 350 2 921 750 4,86 2 839 941,00 5 Карбамазепин Таб. ппл/о пролонг. дейст.; таб. п/о пролонг. дейст.; таб. пролонг. 200 мг Шт. 1 770 240 8 851 200 3,18 5 629 363,20 6 Тамсулозин Капс. пролонг.; капс. модиф. высвоб.; таб. ппл/о пролонг. действ.; таб. п/о с конт. выс.; таб. пролонг. высвоб. п/пл. об. 0,4 мг Шт. 9 388 250 46 941 250 2,64 24 784 980,00 7 Цетиризин Таб. п/о; таб. пп/о 10 мг Шт. 735 940 3 679 700 0,92 677 064,80 8 Эналаприл Таб. 5 мг Шт. 3 840 980 19 204 900 0,53 2 035 719,40 9 Глимепирид Таб. 4 мг Шт. 8 650 340 43 251 700 1,77 15 311 101,80 10 Периндоприл Таб. пп/о 5 мг Шт. 1 858 832 9 294 160 7,69 14 294 418,08 11 Окскарбазепин Таб. пп/о 600 мг Шт. 867 040 4 335 200 15,40 13 352 416,00 12 Окскарбазепин Таб. пп/о 150 мг Шт. 410 450 2 052 250 4,82 1 978 369,00 13 Нимесулид Гранулы д/приг. сусп. 100 мг 2 г Г 14 058 70 290 10,83 152 248,14 14 Мемантин Таб. п/о; таб. пп/о 10 мг Шт. 4 465 725 22 328 625 8,47 37 824 690,75 15 Мемантин Таб. п/о; таб. пп/о 20 мг Шт. 174 850 874 250 17,61 3 079 108,50 16 Саксаглиптин Таб. пп/о 5 мг Шт. 6 615 630 33 078 150 56,87 376 230 878,10 17 Ривароксабан Таб. пп/о 2,5 мг Шт. 116 228 581 140 54,51 6 335 588,28 18 Албендазол Таб. жвт (таб. жевательные) 400 мг Шт. 2 602 13 010 108,88 283 305,76 19 Албендазол Таб. пп/о 400 мг Шт. 2 602 13 010 108,88 283 305,76 20 Деферазирокс Таб. пп/о 360 мг Шт. 35 190 175 950 886,22 31 186 081,80 21 Урсодезоксихолевая кислота Капс.; таб. пп/о 250 мг Шт. 5 221 330 26 106 650 9,43 49 237 141,90 22 Толперизон Таб. пп/о 150 мг Шт. 1 424 900 7 124 500 3,27 4 659 423,00 23 Рабепразол Капс. киш./раств.; таб. покр. к/р пл. об.; таб. пп/о киш./раств. 20 мг Шт. 430 584 2 152 920 9,19 3 957 066,96 24 Метопролол Таб. ппл/о пролонг. действ.; таб. пролонг. высвоб. п/пл.об.; таб. с пролонг. высв. п/о; таб. п/о пролонг. дейст. 50 мг Шт. 1 077 095 5 385 475 7,07 7 615 061,65 25 Метопролол Таб. ппл/о пролонг. действ.; таб. пролонг. высвоб. п/пл.об.; таб. с пролонг. высв. п/о; таб. п/о с замедл. высв. 100 мг Шт. 240 620 1 203 100 10,32 2 483 198,40

Источник: ЕИС в сфере закупок

Начальная максимальная цена контракта второго конкурса достигает 2,7 млрд руб. Инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 400 млн руб. В перечне семь наименований препаратов с такими МНН, как брентуксимаб ведотин, висмодегиб, вандетаниб, афатиниб. Поставлять их нужно будет в течение четырех лет — с 2026 по 2029 год.

Почти все перечисленные в документации конкурса препараты относятся к противоопухолевым и находятся под защитой патентов.

Перечень лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса

№ п/п МНН Лекарственная форма Дозировка Ед. изм. Количество (ед. изм.) в год Минимальное количество лек. препаратов, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего Цена за ед., с НДС, руб.* Стоимость с НДС, в год, руб.* 1 Афатиниб Таб. пп/о 40 мг Шт. 21 270 85 080 3 204,66 68 163 118,20 2 Афатиниб Таб. пп/о 30 мг Шт. 11 910 47 640 2 682,02 31 942 858,20 3 Брентуксимабведотин Лиоф. д/приг. конц.; пор. д/к-та д/р-ра 50 мг Мг 80 350 321 400 4 061,75 326 361 612,50 4 Вандетаниб Таб. пп/о 300 мг Мг 8 460 33 840 8 901,20 75 304 152,00 5 Вандетаниб Таб. пп/о 100 мг Мг 990 3 960 3 305,81 3 272 751,90 6 Висмодегиб Капс. 150 мг Мг 15 708 62 832 10 581,12 166 208 232,96 7 Иматиниб Капс.; таб. пп/о 100 мг Мг 408 600 1 634 400 12,29 5 021 694,00 8 Сиролимус Таб. п/о 1 мг Мг 15 500 62 000 418,39 6 485 045,00 9 Этопозид Капс. 100 мг Мг 5 470 21 880 551,58 3 017 142,60

Источник: ЕИС в сфере закупок

Начальная максимальная цена третьего контракта составляет 8,2 млрд руб. Инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 800 млн руб. В перечне 43 наименования препаратов с такими МНН, как леводопа+карбидопа, левотироксин натрия, белимумаб, доксициклин.

Перечень лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса

№ п/п МНН Лекарственная форма Дозировка (объем) Ед. изм. Количество (ед. изм.) в год Минимальное количество лек. препаратов, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего Цена за ед., с НДС, руб.* Стоимость с НДС, в год, руб.* 1 Децитабин Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок лиофилизат для инфузий 50 мг Мг 40 437,50 161 750,00 983,90 39 786 456,25 2 Азацитидин Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения 100 мг Мг 1 051 750,00 4 207 000,00 101,93 107 204 877,50 3 Кетопрофен Раствор для инъекций; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл

(2 мл) Мл 34 425,00 137 700,00 3,00 103 275,00 4 Тиоктовая кислота Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл

(12 мл);

30 мг/мл

(10 мл) Мл 105 812,50 423 250,00 3,80 402 087,50 5 Цертолизумабапэгол Раствор для подкожного введения 200 мг/мл

(1 мл) Мл 7 012,00 28 048,00 20 798,91 145 841 956,92 6 Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс Лиофилизат для инъекций 500 единиц Ед. 2 036 875,00 8 147 500,00 30,23 61 574 731,25 7 Элотузумаб Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 400 мг Мг 146 000,00 584 000,00 201,72 29 451 120,00 8 Флупентиксол Раствор для внутримышечного введения (масляный) 20 мг/мл

(1 мл) Мл 14 258,75 57 035,00 93,62 1 334 904,18 9 Карбомер Гель глазной 0,2% (10 г) Г 9 300,00 37 200,00 36,34 337 962,00 10 Ромиплостим Порошок для приготовления раствора для подкожного введения 0,25 мг Мг 5 069,00 20 276,00 148 646,43 753 488 753,67 11 Адеметионин Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400 мг Мг 565 000,00 2 260 000,00 0,59 333 350,00 12 Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл (5мл) Мл 63 062,50 252 250,00 3,53 222 610,63 13 Пирацетам Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл (5мл) Мл 45 125,00 180 500,00 0,30 13 537,50 14 Бенрализумаб Раствор для подкожного введения 30 мг/мл (1мл) Мл 328,75 1 315,00 136 127,75 44 751 997,81 15 Зуклопентиксол Раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл (1мл) Мл 152 428,75 609 715,00 176,13 26 847 275,74 16 Зуклопентиксол Раствор для внутримышеч-ноговведения (масляный); раствор для инъекций (масляный) 50 мг/мл (1мл) Мл 9 356,25 37 425,00 245,89 2 300 608,31 17 Ботулинический нейротоксин типа А Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 ед Ед. 252 250,00 1 009 000,00 79,35 20 016 037,50 18 Латанопрост + Тимолол Капли глазные 2,5 мл Мл 34 856,25 139 425,00 296,35 10 329 649,69 19 Вилантерол + Умеклидиния бромид Порошок для ингаляций дозированный 30 доз

22 мкг +

55 мкг/доза Доз 85 762,50 343 050,00 70,72 6 065 124,00 20 Доксициклин Капсулы, таблетки диспергируемые 100 мг Шт. 20 487,50 81 950,00 24,40 499 895,00 21 Десмопрессин Спрей назальный дозированный 10 мкг/доза

(5 мл)

50 доз;

10 мкг/доза

(6 мл) 60 доз Доз 131 187,50 524 750,00 44,36 5 819 477,50 22 Октреотид Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг Мг 147 675,00 590 700,00 874,49 129 140 310,75 23 Белимумаб Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 400 мг Мг 144 000,00 576 000,00 58,04 8 357 760,00 24 Белимумаб Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 120 мг Мг 112 650,00 450 600,00 56,43 6 356 839,50 25 Анастрозол Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг Шт. 6 147 285,00 24 589 140,00 15,07 92 639 584,95 26 Зипрасидон Капсулы 40 мг Шт. 207 262,50 829 050,00 131,75 27 306 834,38 27 Зипрасидон Капсулы 60 мг Шт. 113 175,00 452 700,00 171,49 19 408 380,75 28 Солифенацин Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг Штук 570 487,50 2 281 950,00 5,94 3 388 695,75 29 Ломустин Капсулы 40 мг Шт. 4 500,00 18 000,00 550,00 2 475 000,00 30 Луразидон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг Шт. 6 580,00 26 320,00 74,56 490 604,80 31 Луразидон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг Шт. 22 085,00 88 340,00 149,12 3 293 315,20 32 Индакатерол Капсулы с порошком для ингаляций 300 мкг 30 доз Шт. 97 410,00 389 640,00 44,33 4 318 185,30 33 Тегафур Капсулы 400 мг Шт. 20 000,00 80 000,00 83,05 1 661 000,00 34 Ранолазин Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 500 мг Шт. 9 750,00 39 000,00 60,47 589 582,50 35 Метамизолнатрия + питофенон + фенпивериния бромид Таблетки 500 мг +

5 мг + 0.1 мг Шт. 53 237,50 212 950,00 4,65 247 554,38 36 Ленватиниб Капсулы 4 мг Шт. 96 030,00 288 090,00 1 463,88 140 576 396,40 37 Ленватиниб Капсулы 10 мг Шт. 54 390,00 163 170,00 3 489,45 189 791 185,50 38 Арипипразол Таблетки 10 мг Шт. 170 277,50 681 110,00 91,30 15 546 335,75 39 Гранисетрон Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг Шт. 35 200,00 140 800,00 338,34 11 909 568,00 40 Бозутиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг Шт. 18 725,00 74 900,00 3 690,83 69 110 791,75 41 Бозутиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг Шт. 27 580,00 110 320,00 738,10 20 356 798,00 42 Амисульприд Таблетки покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг Шт. 35 362,50 141 450,00 218,94 7 742 265,75 43 Амисульприд Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 200 мг Шт. 49 162,50 196 650,00 137,38 6 753 944,25 44 Диэтиламинопро-пионилэтоксикарбо-ниламинофенотиазин Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг Шт. 243 487,50 973 950,00 34,89 8 495 278,88 45 Севеламер Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг Шт. 2 036 250,00 8 145 000,00 27,97 56 953 912,50 46 Левотироксин натрия Таблетки 75 мкг Шт. 2 521 125,00 10 084 500,00 0,99 2 495 913,75 47 Левотироксин натрия Таблетки 125 мкг Шт. 1 758 531,25 7 034 125,00 1,33 2 338 846,56 48 Левотироксин натрия Таблетки 50 мкг Шт. 1 427 062,50 5 708 250,00 0,95 1 355 709,38 49 Целекоксиб Капсулы 200 мг Шт. 38 237,50 152 950,00 8,57 327 695,38 50 Альфакальцидол Капсулы 0,25 мкг Шт. 7 597 975,00 30 391 900,00 4,63 35 178 624,25 51 Леводопа+карбидопа Таблетки 250 мг + 25 мг Шт. 2 211 875,00 8 847 500,00 5,30 11 722 937,50 52 Хинаприл Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг Шт. 47 512,50 190 050,00 22,58 1 072 832,25

* Цена каждой позиции снижается пропорционально цене предложенной победителем закупки. При заключении контракта указывается цена победителя по каждой позиции.

Ранее Москва объявила первый из четырех офсетных контрактов на поставку лекарственных средств. Начальная цена контракта составляет 4,2 млрд руб. Согласно его условиям победитель будет поставлять два противоопухолевых препарата и два иммунодепрессанта.

В ноябре стало известно, что Москва заключит четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Мэрия примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik