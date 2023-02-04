Фармацевтическая компания GSK удвоила квартальную чистую прибыль

В четвертом квартале 2022 года британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) удвоила чистую прибыль при росте продаж на 3,5%, сообщает «Интерфакс».

В октябре – декабре чистая прибыль компании составила 1,495 млрд фунтов ($1,85 млрд) против 749 млн фунтов за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль повысилась до 1,868 млрд фунтов с 492 млн фунтов.

Улучшение показателей отражает в том числе повышение стоимости инвестиций и доходы от продажи бизнеса.

Оборот GSK в четвертом квартале увеличился на 4,2% – до 7,376 млрд фунтов, за весь прошлый год – на 19%, до 29,324 млрд фунтов.

Скорректированная операционная прибыль в 2022 году повысилась на 26%.

По итогам 2023 года GSK прогнозирует рост оборота на 6-8%, скорректированной операционной прибыли – на 10-12%.

За последний год капитализация GSK снизилась на 14,2% (до 57,5 млрд фунтов), фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 2,8%.

gxpnews