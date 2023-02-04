Мурашко: «Россия не должна разрывать отношения с ВОЗ»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство не поддерживает ранее озвученные предложения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. На ее площадке Россия может отстаивать свою точку зрения и продвигать свои убеждения, считает глава Минздрава Михаил Мурашко.

На заседании Совета Федерации 1 февраля сенатор Маргарита Павлова спросила главу Минздрава, планирует ли его ведомство отказаться от сотрудничества с ВОЗ, так как организация «активно поддерживает смену пола для детей, фактически оправдывает педофилию, гомосексуальные отношения, аборты», а также выступает на стороне НАТО.

«Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать и использовать для продвижения своей позиции. Это в том числе обмен штаммами, ряд вопросов, касающихся регуляторной практики», – заявил министр.

Он также указал, что среди членов ВОЗ «очень много сторонников Российской Федерации», которые в том числе голосовали против «антироссийской декларации» на прошлом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По мнению министра здравоохранения, в рамках ВОЗ создана коалиция стран – союзников России. Эти отношения необходимо использовать для продвижения своих позиций, полагает он. «Просто закрываться – тот ли это путь? – задал вопрос Мурашко. – Отстаивать, доказывать и двигаться нашими намеченными планами. Нам нужно формировать круг сторонников. Мир не должен быть однополярным».

Главу Минздрава поддержала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она призвала не создавать «поводов для самоизоляции России». «Для этого нет никаких оснований. Для этого и существуют такие организации, как диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать по интересующим нас вопросам, но и отстаивать свою точку зрения, влиять на принятие решений», – пояснила она.

gxpnews