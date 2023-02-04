АРФП просит Госдуму не принимать законопроект о запрете рекламы безрецептурных ЛС

Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила официальное письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить действующую законодательную базу по рекламе безрецептурных препаратов в теле- и радиопрограммах без введения ограничений и запретов. Текст письма есть в распоряжении GxP News.

26 января депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств для широкого круга лиц на телевизионных каналах и радио.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон “О рекламе”, согласно которым “требование о продолжительности рекламы и площади кадра устанавливается только в отношении распространения рекламы лекарственных средств при киноообслуживании и видеообслуживании”. При этом распространение рекламы безрецептурных лекарств не допускается “иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников”.

АРФП предполагает, что ограничение информационного оповещения потребителей о безрецептурных препаратах в результате может привести к снижению доступности лекарственной терапии, сокращению проведения профилактических мероприятий населения, особенно в периоды сезонных заболеваний, в следствие чего, увеличится нагрузка на медицинские учреждения, в связи с частыми обращениями пациентов с незначительными симптомами и небольшими недомоганиями.

“Кроме того, доступность лекарственной терапии на ранних стадиях заболевания, в т.ч. направленной на повышение качества жизни пациентов, позволяет снизить нагрузку на госпитальный сегмент и предотвращает сложную, высокозатратную терапию, необходимость в которой возникает при прогрессировании заболеваний” говорится в сообщении.

Действующий закон разрешает размещать рекламу лекарств, отпускаемых по рецептам, исключительно “в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях”. Реклама безрецептурных лекарств, распространяемая в радиопрограммах, телепрограммах и при киноообслуживании и видеообслуживании, должна содержать “предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов”. В радиопрограммах длительность предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в телепрограммах – не менее чем пять секунд, а также занимать площадь в кадре не менее 7%.

АРФП приводит пример развитых странах, где широко пропагандируется развитие медицинской грамотности населения с точки зрения повышения уровня ответственного самолечения граждан, основанного на концепции ВОЗ, по лечению нарушений и симптомов, распознанных им самим или продолжение применения препаратов, однажды предписанных врачом, при хронических заболеваниях.

“Соответственно, по нашему мнению, следует вводить не запретительные меры, а вести просветительскую деятельность среди российских потребителей об ответственном самолечении, основываясь на концепции ВОЗ” предлагает ассоциация.

gxpnews