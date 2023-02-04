IQVIA: К 2027 году объем мирового рынка лекарств достигнет $1,9 трлн

Как сообщает аналитическая компания IQVIA объем мирового рынка лекарств достигнет 1,9 трлн долларов США в течении 4 лет, среднегодовые темпы его прироста будут замедляться и составят примерно 3–6%, что меньше по сравнению с периодом 2020–2022 годов (до 9%).

Рост рынка препаратов в деньгах коррелирует с динамикой их использования: к 2027 году потребление лекарств увеличится до 3,4 трлн ежедневно принимаемых доз. Среднегодовой прирост показателя — 1,6%. Больше всего лекарств принимают жители Азиатско-Тихоокеанского региона (625 млрд доз ежедневно), он же до 2027 года будет расти быстрее остальных (на 2,5%). На втором месте с учетом обоих показателей — Индия (499 млрд доз, 2,4% прироста), на третьем — страны Южной Америки (424 млрд доз, 2,4% прироста). Основной причиной роста объема приема препаратов в этих странах, по мнению аналитиков, станет увеличение численности населения.

В числе регионов с невысокими темпами прироста потребления лекарств — Северная Америка (255 млрд доз, 0,1%), Япония (125 млрд, 0,4%), Восточная (378 млрд, 0,5%) и Западная Европа (412 млрд доз, 0,4%).

Лидирующей областью по типу заболеваний к 2027 году останется онкология, расходы на лечение соответствующих болезней благодаря появлению новых методов лечения достигнут $370 млрд. На втором месте — аутоиммунные заболевания с прогнозируемым объемом расходов на их лечение в $177 млрд, на третьем — диабет, $168 млрд. Среди областей медицины, которые будут расти быстрее остальных (кроме онкологии с ежегодным приростом в 13–16%),— лечение ожирения (плюс 10–13%), снижение уровня холестерина и лечение простуды (рост на 5–8% в обоих случаях).

gxpnews