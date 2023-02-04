МЭЗ внедрил в производство дженерики противосудорожных ЛП

Московский эндокринный завод (ФГУП “Эндофарм”), подведомственный Минпромторгу РФ, внедрил в производство российские аналоги всех ранее ввозимых в страну из-за рубежа лекарственных препаратов для пациентов, страдающих судорожным синдромом.

“ФГУП «Эндофарм» в соответствии со стратегией импортозамещения Минпромторга России и во исполнение планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи, приступил к внедрению в производство отечественных дженериков ранее ввозимых психотропных лекарственных препаратов”, говорится в сообщении.

Решение о внедрении отечественного аналога лекарственного препарата с МНН “Клобазам” было принято в 2019 году по результатам совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

В IV квартале 2022 года ФГУП «Эндофарм» после проведения всех необходимых исследований, включая доклинические и клинические, получил регистрационное удостоверение на лекарственный препарат с МНН «Клобазам» в форме таблеток – первый отечественный дженерик оригинального лекарственного средства «Фризиум» производства компании Санофи, Франция.

После подтверждения аккредитованной испытательной лабораторией Росздравнадзора соответствия качества наработанной серии в объеме 7 тыс. упаковок требованиям нормативной документации, препарат «Клобазам, таблетки, 10 мг» производства ФГУП «Эндофарм» введен в гражданский оборот.

«Организация собственного производства подобного лекарственного препарата является важным этапом не только в деятельности самого «Эндофарма», но и в обеспечении фармацевтической безопасности всей России. Хочу отметить, что предприятие также вносит активный вклад в обеспечение технологического суверенитета в других сегментах – в частности, разрабатывает и создает локальное производство фармацевтических субстанций (в том числе для жизненно важных лекарственных препаратов), ведет разработку стандартных образцов, необходимых для производства и контроля качества препаратов, отстроило «с нуля» основные процессы в рамках выращивания опийного мака для обезболивающих лекарственных препаратов», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

gxpnews