Гендиректора «Медсервис-Регион» перевели под домашний арест

По версии следствия, Селищева в 2020 году через аффилированные компании участвовала в аукционах, по итогам которых Минздрав Челябинской области заключил контракты на поставку томографов на сумму более 191 млн рублей. На тот момент томографы серии Optima CT540 при покупке их у производителя GE Healthcare стоили по 25,98 млн рублей за единицу, тогда как контракты с подконтрольными Селищевой компаниями заключались на 46,5–50 млн рублей. Следствие считает, что обвиняемая заверила бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова в том, что ее прибыль не превысит 22% от стоимости томографов, но в результате похитила 82,55 млн рублей бюджетных средств.

Селищева вину не признает. Ее адвокаты Роберт Зиновьев и Сергей Лаврентьев изначально настаивали на более мягкой мере пресечения и на том, что получение прибыли предпринимателем при участии в закупках абсолютно законно. Сотрудники ЗАО «Медсервис-регион» обращались к президенту РФ Владимиру Путину, указывая, что предъявленное обвинение игнорирует назначение любой предпринимательской деятельности – извлечение прибыли. Также они отмечали, что у заказчиков не было претензий к предприятию. В октябре 2022 года следственные органы предъявили Елене Селищевой окончательное обвинение.

Фигурирует в деле и бывший замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов. Сотрудники УФСБ совместно с региональным управлением СК РФ провели на рабочем месте Кузнецова обыск и изъяли документы в феврале 2022 года. Тогда же он был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и мошенничестве в составе организованной группы, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, замглавы Минздрава Челябинской области с 1 марта по 29 июля 2020 года использовал служебные полномочия и, «вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью хищения, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа руководства ЗАО «Медсервис-Регион», а также аффилированных с ним лиц, среди которых – ООО «Регион-Сервис», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «Урал Мед Резерв», заключил госконтракты на закупку томографов.

После того как Елену Селищеву заключили под стражу, Александра Кузнецова отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест (Кузнецов дал показания против Селищевой). Он полностью признал вину в мошенничестве при закупке компьютерных томографов на заседании 1 февраля 2023 года и ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Медсервис-регион» на 40% принадлежит Елене Селищевой, остальная часть в равных долях распределена между Маргаритой Мальцевой и Александром Караваевым. Выручка компании за 2021 год составила 937,7 млн рублей, чистая прибыль – 10,1 млн рублей.