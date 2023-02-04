В Австралии одобрили использование псилоцибина и МДМА

Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) одобрило использование препаратов на основе психоактивных метилендиоксиметамфетамина (МДМА) и псилоцибина для лечения депрессии и посттравматического синдрома.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2023 года. Австралия станет первой страной, которая официально разрешила использование этих психоактивных веществ в лечении.

В TGA пояснили, что такой шаг необходим, поскольку до сих пор не разработаны достаточно эффективные способы лечения названных расстройств. К тому же препараты на основе этих веществ пациенты смогут использовать только под контролем врачей. Австралийский регулятор уточняет, что пока в стране нет препаратов на основе псилоцибина и МДМА. Но врачи, имеющие лицензию, смогут самостоятельно приобретать и выписывать препараты с их содержанием, даже если они еще не прошли процедуру одобрения в TGA, заявил регулятор.

gxpnews