Мурашко заявил, что препараты для лечения онкозаболеваний поступают в РФ в штатном режиме

Санкции в отношении России не повлияли на обеспеченность онкобольных пациентов лекарствами, все препараты поступают в штатном режиме, есть программы по импортозамещению. Об этом журналистам сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Все препараты поступают в штатном режиме, в том числе есть программы по импортозамещению ключевых препаратов, которые необходимы для лечения, они сегодня в разработке и в регистрации, в том числе», — сказал он.

Министр отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением, которое поддерживается государством.

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