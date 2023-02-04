Amgen запустила первый биоаналог «Хумиры» и опубликовала финансовые результаты за прошлый год

Amgen объявила о запуске первого биоаналога одного из самых продаваемых препаратов в мире «Хумира». Компания также опубликовала финансовые результаты за 2022 год.

Amgen запускает первый биоаналог одного из самых продаваемых препаратов в мире «Хумира», пишет Reuters. Новое лекарство Amjevita будет доступно в США в двух разных версиях, по цене в 5% и 55% от цены оригинала. Согласно Reuters, «Хумира» в США стоит 6,9 тыс. долл.

Препарат одобрен для лечения семи воспалительных заболеваний, в том числе ревматоидного артрита средней и тяжелой степени, хронического бляшечного псориаза средней и тяжелой степени и болезни Крона средней и тяжелой степени.

У Amgen уже есть 11 биоаналогов на рынке или в стадии разработки. Осенью 2022 года компания опубликовала отчет, в котором говорится, что биоаналоги сэкономили для системы здравоохранения 21 млрд долл. за последние шесть лет.

Amgen также опубликовала отчет о доходах за IV квартал 2022 года. Доходы компании за этот период выросли по сравнению с IV кварталом 2021 года на 4% и составили 6,8 млрд долл. Производитель сообщает, что рост обеспечили хорошие продажи продукции, однако часть доходов компания потеряла из-за прекращения партнерских сделок по борьбе с COVID-19.

За 2022 год доходы Amgen выросли на 1% и составили 26,3 млрд долл. благодаря увеличению продаж и более высоким объемам отгрузок. За 2023 год компания планирует заработать от 26 до 27,2 млрд долл. Руководство Amgen надеется, что приобретение Horizon Therapeutics за 27,8 млрд долл., которое планируется завершить в этом году, поможет «укрепить профиль роста» производителя.

Николай Соколов

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