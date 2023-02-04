В «Здравсити» не подтвердили актуальность базы данных из «слива»

В «Здравсити» не подтвердили актуальность базы данных из «слива», опубликованного накануне. В онлайн-сервисе пояснили, что персональные данные не соответствуют их хранилищу данных. Кроме того, база «Здравсити.ру» насчитывает меньшее количество клиентов.

Маркетплейс «Здравсити.ру» проверил актуальность базы данных из «слива», о котором накануне сообщили в telegram-канале «Утечки баз данных». На текущий момент в онлайн-сервисе не обнаружили утечку непосредственно из своих хранилищ данных. Об этом сообщил руководитель маркетплейса Даурен Абеуов.

«Был проверен опубликованный фрагмент базы. Обнаружена ничтожно малая доля пересечений (около 4%) с реальными пользователями «Здравсити.ру», что может быть связано с наличием этих же сведений в других базах, находящихся в даркнете. Кроме того, вид, формат и характер данных в опубликованном фрагменте не совпадает с теми данными, которые находятся в нашем хранилище», – пояснил он.

Кроме того, база «Здравсити.ру» насчитывает меньшее количество пользователей, чем указано в лоте на продажу. Персональные данные не соответствуют актуальной базе аптечной сети. Тем не менее в маркетплейсе добавили, что продолжат внутреннее расследование.

Накануне telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил, что в даркнете выставлена на продажу информация, полученная, по словам продавца, из базы данных интернет-аптеки «Здравсити.ру». По информации канала, в базе содержится более 8,9 млн уникальных номеров телефонов и свыше 3,3 млн уникальных адресов электронной почты.

Позже администраторы telegram-канала сообщили, что проанализировали информацию из базы и обнаружили в ней точные данные известных им людей, совершавших покупки в этом маркетплейсе. Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных в компании «Здравсити», передает ТАСС. При этом в службе отметили, что уведомления от оператора данных об утечке не поступало.

Фото: «Протек»



Артем Косенок

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