СМИ назвали сумму сделки по покупке структурой Харитонина производителя картона

Совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению у банка «Траст» ООО «Кама». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб. Из них 15 млрд руб. – это стоимость активов предприятия, а 21 млрд руб.— долг компании перед банком «Открытие», средства которого привлекались на развитие производства.

Закрыть сделку планировалось до конца 2022 года, но сроки сдвинулись на январь. В итоге подписание договора, по данным источников издания на рынке, состоялось на прошлой неделе. В конце января Харитонин повторно посетил предприятие.

Изменения в совете директоров и составе топ-менеджмента «Камы» после заключения сделки пока не проводились, пишет издание. В «Фармстандарте» не ответили на запрос, в банке непрофильных активов «Траст», который занимался продажей предприятия, сделку не комментируют. В пресс-службе «Камы» порекомендовали «следить за новостями на сайте компании».

В начале января «Коммерсантъ» сообщил, что структура владельца «Фармстандарта» Владимира Харитонина намерена приобрести производителя мелованного картона ООО «Кама». Собеседники издания отметили, что Харитонин побывал на предприятии и «положительно оценил его работу».

В августе 2022 года инвесткомпания Харитонина уже пыталась купить завод по производству бумаги и упаковки Mondi Syktyvkar («Монди Сыктывкарский ЛПК»). Предприятие планировалось продать за 95 млрд руб., писал «ФВ». Завершить сделку были намерены во второй половине 2022 года. Однако, по данным «Коммерсанта», она не получила одобрения российских властей и затормозилась.

Краснокамский ЦБК был построен в 1933 году. ООО «Кама Картон» создано в 2016 году бывшими акционерами ФК «Открытие» Вадимом Беляевым и Сергеем Гордеевым. В апреле 2021 года на заводе запущено первое в стране производство мелованного картона. В ноябре 2018 года с одобрения ФАС активы группы «Кама» полностью перешли «Открытию». Почти сразу было решено их продать. В феврале 2022 года «Каму» передали банку «Траст» для дальнейшей продажи за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб.

В марте на фоне санкций фармпроизводители сообщали о проблемах с упаковкой. Картон для такой упаковки и чернила для нанесения маркировки в основном поставлялись из-за рубежа. На картоне отечественного производства маркировка расплывалась, а производителям требовалось время, чтобы наладить работу с отечественными материалами. В мае некоторые производители сообщали, что полностью заменить объемы картона, поставляемого европейскими производителями, на тот момент не удалось.

Фото: cbk-kama.com

Артем Косенок

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