Защита Шпигеля заявляет о нежелании суда учесть состояние здоровья бизнесмена

Апелляционная инстанция Верховного суда отказала в прошении защиты Бориса Шпигеля изменить ему меру пресечения на домашний арест. Адвокат отмечает, что суд уклоняется от рассмотрения критического состояния бизнесмена.

Основателю «Биотэка» Борису Шпигелю отказали в замене содержания под стражей на домашний арест. Такое решение принял накануне, 2 февраля, Верховный суд. Защита считает, что суд опирается на заключения уполномоченной больницы о возможности пребывания бизнесмена в СИЗО. Об этом «ФВ» сообщила адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.

По ее словам, тот факт, что состояние здоровья бизнесмена ухудшается по мере нахождения в СИЗО в течение двух лет, судом просто не рассматривается. Адвокат подчеркивает, что помимо ряда других заболеваний основные опасения вызывают заключения невролога и кардиолога, которые отмечают высокий риск мозгового инсульта.

«Суды, к сожалению, уклоняются от оценки этих обстоятельств. Они не хотят разбираться в состоянии его здоровья, а формально прикрываются наличием медзаключений так называемой городской клинической больницы, которая уполномочена (по постановлению правительства № 3) определять, есть ли заболевания, препятствующие содержанию под стражей, или нет», — заявила Фарниева.

Вопросы защиты вызывает и опасение суда, что Шпигель при переводе его под домашний арест может скрыться от следствия или оказать влияние на свидетелей. Конкретных обоснований этого в общем деле нет, говорит адвокат.

«Формальных ссылок в рассмотрении быть не должно, должны быть конкретные сведения, — подчеркнула она. — Суд первой инстанции не то что не привел эти формальные ссылки, а вообще не сделал никаких». Закон при этом гласит, что в случае, если эти сведения в решении суда отсутствуют, это прямое основание для отмены решения суда первой инстанции, отмечает защита.

«Мы не просим отпустить его на свободу, мы просим изменить меру пресечения на домашний арест. Это тоже серьезное ограничение свободы, но оно связано с другими условиями его содержания. В них есть возможность и шанс выжить», — резюмировала юрист.

Вопрос о замене меры пресечения должен был быть решен еще 19 января, но судебное заседание было перенесено на 2 февраля.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля. В декабре уголовное было направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Такое решение вынес Верховный суд после ходатайства Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности. Фигуранты, в том числе Шпигель, попросили передать дело в ближайший к СИЗО суд, чтобы их конвоирование на процесс занимало меньше времени.

В середине октября на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства.

Фото: Басманный суд Москвы

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik