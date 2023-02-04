Комиссия Минздрава продолжит рассматривать заявки на включение препаратов в Перечень ЖНВЛП

На сайте Минздрава опубликован список препаратов, предложенных для включения в Перечень ЖНВЛП. В нем пять новых МНН. Возможно, заседание комиссии по формированию лекарственных перечней пройдет во втором квартале 2023 года.

Минздрав продолжает принимать заявки на включение препаратов в Перечень ЖНВЛП. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, документальную экспертизу прошли шесть препаратов, пять из них предлагается включить в перечень, а лекарственную форму еще одного исключить из минимального перечня аптек.

Как указано на сайте Минздрава, заявки планируется рассмотреть во втором квартале 2023 года.

В списке лекарств антианемический препарат роксадустат (ТН «Эврензо») компании Astellas, антибиотик биапенем, зарегистрированный двумя российскими компаниями «Алфарма и «Джифси», а также противоопухолевые лекарства: лорлатиниб (ТН «Лорвиква») Pfizer, трастузумаб дерукстекан (ТН «Энхерту») AstraZeneca и полатузумаб ведотин (ТН «Полайви») Roche.

В то же время пока неизвестно, когда в список будут включены одобренные комиссией препараты в конце 2021 года и в 2022 году. Всего за это время одобрено для включения в списки ЖНВЛП и ВЗН 22 препарата, 20 МНН рекомендовано в ЖНВЛП, из них два одновременно одобрены и для включения в ВЗН, еще два МНН уже есть в ЖНВЛП и были рекомендованы для ВЗН.

Из 22 одобренных в 2023 году в список ЖНВЛП попали 5 МНН и ни одного в ВЗН. Всероссийский союз пациентов обратился в правительство с просьбой включить одобренные лекарства в перечни.

Елена Калиновская

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