BioNTech открыл завод по производству ДНК-плазмид в Германии

BioNTech завершил строительство своего первого завода по производству ДНК-плазмид в Марбурге, Германия. Компания рассчитывает потратить около €40 млн на установку оборудования. Исследовательская часть завода работает с августа 2022 года, и компания ожидает, что производственная часть будет запущена к концу этого года.

Участок находится примерно в 75 милях от основной базы компании в Майнце, Германия. BioNTech приобрел завод в Марбурге у Novartis в 2020 году. С тех пор сотрудников компании стало вдвое больше, и общее чисто работников объекта составляет около 700 человек.

«Медицинская биотехнология – ключевая технология XXI века. Германия и Европа становятся более устойчивыми за счет создания локальных цепочек добавленной стоимости. Инвестиции BioNTech – это очень хорошая новость», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц на открытии производственной площадки в Марбурге.

BioNTech планирует «независимо» покрывать большую часть своих потребностей в ДНК-плазмидах, как только новое предприятие будет введено в эксплуатацию и получит одобрения от местных регулирующих органов. Но компания признает, что «временные пики спроса» могут потребовать привлечения внешних поставщиков.

Помимо производства вакцины от коронавируса, компания сосредоточена также на расширении инновационного портфеля. Так, в мае 2021 года соучредитель и генеральный директор Угур Шахин заявил, что хочет превратить компанию в «глобальный центр иммунотерапии». BioNTech проводит исследования против нескольких видов рака и опасных вирусов. Всего у компании на данный момент 22 программы НИОКР на разных стадиях разработки.

«Мы планируем производить продукты на основе мРНК для различных видов клинических испытаний на нашем предприятии в Марбурге, пока мы готовим производственные меры для производства персонализированных онкологических терапевтических средств», – сообщил профессор Угур Шахин.

Ранее стало известно, что первый модульный завод BioNTech, получивший название BioNTainer, был построен в ЕС и проверен производственными экспертами BioNTech. Компания планирует отправить мини-фабрику в Кигали, Руанда, в первом квартале 2023 года.

gxpnews